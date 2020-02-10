Почему болит живот: ТОП 5 самых распространенных причин

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)
Главные симптомы - частые позывы к мочеиспусканию, жжение, мутная моча, боль в нижней части живота. Мужчины с ИМП могут испытывать боль между прямой кишкой и мошонкой, протекание или медленный поток при мочеиспускании.
Генитальный герпес
Вызывает боль в животе или области половых органов, прежде чем вы испытаете другие симптомы. Вспышка может вызвать волдыри, которые выделяют жидкость.
Камни в почках
Они болезненны, особенно потому, что тело пытается устранить их через мочевыводящие пути. Симптомы включают боль при мочеиспускании, обесцвеченную мочу (из-за инфекции) и лихорадку.
Воспаление тазовых органов
Инфекция женского половой системы. Часто вызывается хламидиозом или гонореей. Симптомы включают боль, нерегулярные месячные, неприятные запахи из влагалища и боль во время полового акта.
Стриктура уретры
Возникает, когда отверстие уретры сужено и ограничивает отток мочи. Стриктура мочеиспускательного канала вызвана воспалением или рубцовой тканью в результате травмы, операции или катетера.