Почему болит живот: ТОП 5 самых распространенных причин

1 Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) Главные симптомы - частые позывы к мочеиспусканию, жжение, мутная моча, боль в нижней части живота. Мужчины с ИМП могут испытывать боль между прямой кишкой и мошонкой, протекание или медленный поток при мочеиспускании.

2 Генитальный герпес Вызывает боль в животе или области половых органов, прежде чем вы испытаете другие симптомы. Вспышка может вызвать волдыри, которые выделяют жидкость.

3 Камни в почках Они болезненны, особенно потому, что тело пытается устранить их через мочевыводящие пути. Симптомы включают боль при мочеиспускании, обесцвеченную мочу (из-за инфекции) и лихорадку.

4 Воспаление тазовых органов Инфекция женского половой системы. Часто вызывается хламидиозом или гонореей. Симптомы включают боль, нерегулярные месячные, неприятные запахи из влагалища и боль во время полового акта.