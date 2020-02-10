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Почему болит живот: ТОП 5 самых распространенных причин

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Почему болит живот: ТОП 5 самых распространенных причин
03:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Боль в нижней части живота может быть вызвана бактериальной, паразитарной или вирусной инфекцией.

  • 1

    Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

    Главные симптомы - частые позывы к мочеиспусканию, жжение, мутная моча, боль в нижней части живота. Мужчины с ИМП могут испытывать боль между прямой кишкой и мошонкой, протекание или медленный поток при мочеиспускании.

  • 2

    Генитальный герпес

    Вызывает боль в животе или области половых органов, прежде чем вы испытаете другие симптомы. Вспышка может вызвать волдыри, которые выделяют жидкость.

  • 3

    Камни в почках

    Они болезненны, особенно потому, что тело пытается устранить их через мочевыводящие пути. Симптомы включают боль при мочеиспускании, обесцвеченную мочу (из-за инфекции) и лихорадку.

  • 4

    Воспаление тазовых органов

    Инфекция женского половой системы. Часто вызывается хламидиозом или гонореей. Симптомы включают боль, нерегулярные месячные, неприятные запахи из влагалища и боль во время полового акта.

  • 5

    Стриктура уретры

    Возникает, когда отверстие уретры сужено и ограничивает отток мочи. Стриктура мочеиспускательного канала вызвана воспалением или рубцовой тканью в результате травмы, операции или катетера.

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Здоровье, Боль, Живот, Советы медиков, Почему болит живот.
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