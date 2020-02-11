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Медики назвали продукты, которые нельзя повторно разогревать

Медики назвали продукты, которые нельзя повторно разогревать
00:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Далеко не все продукты питания можно разогревать повторно — говорят специалисты в области здорового питания.

По словам медиков, ни в коем случае нельзя подвергать повторной термической обработке блюда на основе яиц. Почему? Потому что при повторном нагреве яйца не только стремительно теряют все свои полезные свойства, но и приобретают вредные качества, обусловленные появлением канцерогенных и токсичных веществ. Материал по теме был опубликован в зарубежном научном издании Food Science.

«Если разогревать яйца повторно, то в них могут появляться канцерогены и ядовитые вещества, провоцирующие целое множество потенциально смертельных заболеваний», — говорят специалисты, отмечая, что яйца — далеко не единственный продукт, которому противопоказана повторная термическая обработка.

Какие продукты вызывают прыщи?

Не стоит подвергать повторному нагреву, например, мясо. Будучи белковым продуктом, мясо приобретает некоторые нежелательные свойства при повторном нагреве, в результате чего превращается в «тяжелую» для пищеварительной системы еду, а также приносит больше вреда, чем пользы. Греть повторно не рекомендуется картофель, грибы и свеклу. Эти продукты, как отмечают компетентные эксперты, теряют полезные вещества при повторном нагреве, а также могут провоцировать сбои в работе желудочно-кишечного тракта

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Продукты, Правильное питание, Продукты которые нельзя повторно разогревать.
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