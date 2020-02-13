Скачать
Четверг, 13.02.2020
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Украине появится еще один международный аэропорт
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
Маркевич возвращается к тренерской работе
Маркевич возвращается к тренерской работе
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Это овощ или фрукт? Как правильно есть авокадо

Это овощ или фрукт? Как правильно есть авокадо
14:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:О его свойствах было написано очень много, однако мало кто говорит о том, как правильно его готовить.

Авокадо – невероятно полезный и вкусный плод.

К тому же, следует учитывать и то, с какими продуктами их можно сочетать.

Авокадо – одно из любимых продуктов людей, которые следят за своим весом и борются с лишними килограммами. Ведь в мякоти содержится очень много полезных жиров и микроэлементов и там почти нет сахара.

Врачи рекомендуют регулярно его употреблять больным диабетом людям. С помощью плода можно снизить уровень холестерина в крови. К тому же, авокадо любят вегетарианцы, потому что в нем очень много микроэлементов, которые содержатся в яйцах.

Авокадо принято сочетать с телятиной или свининой. Не хуже подойдет с курятиной или яйцами.

С мякоти авокадо можно готовить разнообразные соусы и супы. Также можно делать из него пюре с томатным соком и луком. Еще одно вкусное блюдо из авокадо – гуакамоле. Это измельченная мякоть, помидоры, лук и зелень. Это блюдо обычно подают с кукурузными чипсами.

Авокадо прекрасно сочетается с хлебом, поэтому лучше использовать авокадо как намазку для бутербродов. Пастой из авокадо можно начинять различные овощи и мясо. Или к примеру, запекать половинки плода с различными начинками.

Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги

Также можно экспериментировать и добавлять авокадо в различные фруктовые и овощные салаты. Кремовая и нежная текстура плода сделает салат очень интересным.

На родине этого плода в Южной Америке из него даже делают мороженое.

Мякоть не стоит подавать в горячем виде, так как тогда она горчит и теряет свои вкусовые качества. Нарезанный авокадо со временем чернеет и становится не слишком привлекательным. Чтобы это исправить – стоит только легко сбрызнуть плод соком лимона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Овощи, Авокадо, Советы медиков, Как правильно есть авокадо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
НБУ решил отсрочить раскрытие банками стоимости услуг
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Блейк Лайвли рассказала, насколько изменилась после рождения третьего ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь