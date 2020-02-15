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Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья

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Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи предложили восемь эффективных жиросжигающих продуктов, которые можно найти на каждой кухне.

  • 1

    Такие продукты нуждаются в затрате энергии для переваривания в результате чего, организм и сжигает массу калорий.

    Диетолог Мая Симпкин выделила топ-8 продуктов, которые помогут справится с лишним весом:

    Острый перец Чили

    В этом продукте есть активный компонент капсаицин, который стимулирует организм сжигать энергию и создавать тепло.

  • 2

    Цельные зерна и овощи

    В этих продуктах содержатся много белка и высокий уровень пищевых волокон, которые создают некоторые трудности для кишечника. Он не может полностью переварить их, поэтому требуется много энергии.

  • 3

    Черный перец

    Термический эффект от этого продукта может нести ответственность за распад некоторых жировых клеток.

  • 4

    Имбирь

    Этот корнеплод также содержит капсаицин, из-за чего у него характерный «пламенной» вкус. Употребление в пищу имбиря, в свежем виде или в порошке, может ускорить обмен веществ за счет увеличения производства тепла. Имбирь также снижает аппетит, что немало важно в борьбе с лишним весом.

  • 5

    Чеснок

    Этот продукт, как и имбирь, наносит «пламенный» удар, который повышает термогенез в жировой ткани.

  • 6

    Горчица

    Этой «соус» также содержит капсаицин. Тот же теплоэффект – тот же удар по калориям.

  • 7

    Зеленый чай

    В напитке есть кофеин и микронутриенты, которые стимулируют ускоренный обмен веществ.

  • 8

    Белок

    Высокое содержание белка в пище требует больше энергии, чтобы их расщепить в пищеварительном процессе.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Жиросжигающие продукты, Советы медиков.
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