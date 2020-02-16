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Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы

Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чрезмерное выпадение волос – серьезная косметическая проблема, которая беспокоит многих и может иметь совершенно неожиданные причины.

В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины.

Чрезмерная любовь к прическам

Косички, гульки и различные плетения – это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряет свою силу.

Волосы также могут выпадать, если прически слишком тугие. Это приводит к натяжению и вытягиванию волосков из луковиц.

Стресс

Стресс – это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно.

Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к сердцу.

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Много сладкого

Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.

Жесткая диета

Волосы и женский организм в целом не любит строгих и малокалорийных диет. При быстром похудении килограммы могут очень быстро вернуться назад, а лечить волосы придется дольше.

Не бойтесь принимать правильные жиры. Это авокадо, разные семечки, нерафинированное оливковое масло и жирная рыба. Старайтесь не ограничивать себя в питании, а просто выбирать здоровые и качественные продукты.

Ошибки в уходе за волосами

Вероятно, причиной выпадения волос является его пересушивание, слишком частое окрашивание или химическая завивка. Даже чрезмерное использование химических средств или частое мытье способствуют сильному выпадению волос.

Болезни кожи

Кровообращение могут нарушить дерматозы и грибок кожи, что приводит к выпадению волос.

Медицинские препараты

Побочными реакциями некоторых лекарств является нарушение метаболизма, что приводит к выпадению волос. Чаще всего это происходит при употреблении гормональных препаратов или химиотерапии.

Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее

Солнце и температура

Плохо на кожу головы влияет слишком сильный холод или жара. Особенно нужно быть осторожными в жару, так как от воздействия ультрафиолета волосы больше выпадают.

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Здоровье, Волосы, Причины, Выпадение волос.
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