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ТОП-5 продуктов, способных улучшить настроение

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ТОП-5 продуктов, способных улучшить настроение
22:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти 5 продуктов рекомендуют добавить в свой рацион, если вы чувствуете себя подавленным и не можете улучшить настроение.

  • 1

    Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам.

    Они обладают особыми полномочиями, которые могут улучшить настроение.

    Ягоды годжи

    Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.

    Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.

    Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.

  • 2

    Асаи

    Ягоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет.

    Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца.

    Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.

  • 3

    Какао

    Шоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса.

    Какао - это необработанная форма шоколада и в нем больше магния.

    Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.

  • 4

    Кокос

    Здоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение!

    Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.

  • 5

    Спирулина

    Спирулина -это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12!

    Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс.

    Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.

    Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать, если у вас есть такая возможность!

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Хорошее настроение, Советы медиков, Продукты для хорошего настроения.
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