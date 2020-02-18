ТОП-5 продуктов, способных улучшить настроение

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Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам.

Они обладают особыми полномочиями, которые могут улучшить настроение.

Ягоды годжи

Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.

Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.

Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.