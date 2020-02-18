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Неожиданное полезное свойство йогурта

Неожиданное полезное свойство йогурта
14:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит:

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"Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Йогурт, Свойства йогурта, Советы медиков.
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