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Медики объяснили, как качество сна влияет на то, какую пищу мы потребляем

Медики объяснили, как качество сна влияет на то, какую пищу мы потребляем
04:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Плохой, некачественный сон сказывается на здоровье человека.

Ученые из Колумбийского университета провели исследование того, как сон связан с рационом женщин.

Суть исследования

Ученые изучили качество сна и пищевые привычки женщин-участниц в возрасте 20-75 лет. Результаты исследования говорят о том, что любое нарушение сна может стать причиной проблем с питанием. В частности, те женщины, которые страдали бессонницей, потребляли больше пищи в их рационе было меньше ненасыщенных жиров, чем в меню других женщин.

Плохой сон может привести к чрезмерному потреблению калорийной пищи, ведь сигналы голода и сытости нарушены, вследствие плохого восстановления организма.

Женщинам это особенно актуально, ведь они склонны к нарушениям сна на протяжении всей жизни, – отметил Брук Аггарвал, доктор медицинских наук Колумбийского университета.

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Нарушение сна

Расстройства сна могут проявляться как повышенная сонливость, нарушение ритма сна и бодрствования, хождение во сне, ночные кошмары. Однако самым распространенным типом нарушением сна является бессонница.

Важно наладить режим сна, чтобы избежать проблем с питанием. Это поможет сохранить здоровье в целом, а также держать тело в тонусе и в здоровом весе.

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Пища, Сон, Как сон влияет на здоровье.
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