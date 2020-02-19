Скачать
Среда, 19.02.2020
"Оставлены и не возвращены": в Генштабе подтвердили отступление ВСУ с некоторых позиций на Луганщине
"Оставлены и не возвращены": в Генштабе подтвердили отступление ВСУ с некоторых позиций на Луганщине
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился

Какие соки полезны для мужчин

Смотрите фото (4)
Какие соки полезны для мужчин
22:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Соки — это настоящий кладезь витаминов и минералов для вашего организма.

  • 1

    Гранатовый сок

    полезен для мужской потенции, так как он влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение во всем организме. Это положительно влияет на продолжительность эрекции. В гранатовом соке содержатся такие полезные витамины, как А, B1, B2, B6, C, и микроэлементы – железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок обошел даже красное вино.

  • 2

    Тыквенный сок

    богат цинком, и соответственно повышает уровень тестостерона. Часто, именно его употребляют для профилактики простатита. Арбузный сок очень полезный. Он сохраняет в себе весь комплекс полезных веществ. Этот сок не только прекрасно утоляет жажду – его еще применяют при хронических болезнях. В одном стакане арбузного сока – белки, жиры, углеводы, чистая природная вода. А также – витамины и минералы.

  • 3

    Сок из сельдерея

    особенно ценный. В нем есть много вещества андротестосерона, которое преобразуется в тестостерон. Его рекомендуют пить не только для повышения потенции, но и при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменных болезнях.

    Пить соки и фреши нужно за час до еды. Если же употребление свежевыжатых соков совместить с едой, то эффект от них будет минимален. Во-первых, полезные вещества, соприкасаясь с соковыжималкой и воздухом, утрачиваются. Во-вторых, свежевыжатый сок быстро расслаивается и теряет свои вкусовые качества. Главное, помните, что соки имеют как показания, так и противопоказания. А во многих магазинных соках есть много консервантов, которые продлевают срок годности продукта, но снижают его ценность. Так что лучше готовить соки самим.

Грецкий орех проявил себя как суперсредство от возрастного набора веса

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Мужчины, Соки, Здоровье мужчин, Советы медиков, Полезные соки, Соки для мужчин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Мода 2020: креативные и трендовые идеи стильного маникюра (Фото)
04 Когда не стоит экономить: 9 вещей, которые следует закупать в сезон распродаж (Фото)
05 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
День на Донбассе: ранен украинский военный
День на Донбассе: ранен украинский военный
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь