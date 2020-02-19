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Какой орех считается самым полезным?

Какой орех считается самым полезным?
15:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Оказалось, что по содержанию антиоксидантов безупречным лидером является грецкий орех.

Специалисты сравнили состав бразильского, лесного и грецкого орехов, а также миндаля, арахиса и фисташек.

В нем содержится много витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на весь организм. А вот антиоксиданты в грецких орехах более высокого качества, чем в других.

Эти природные вещества способствуют оздоровлению клеток и защищают их от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания.

Помимо этого, регулярное употребление горстки грецких орехов помогает справиться с сердечными заболеваниями и, следовательно, с гипертонией, которая может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Орехи также могут снизить уровень холестерина в крови.

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Также грецкие орехи содержат вещество, которое помогает нам уснуть - мелатонин. Этот гормон отвечает за продолжительность и качество сна. Мелатонин также обладает антиоксидантными свойствами и замедляет процесс старения организма.

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Здоровье, Орехи, Грецкий орех, Советы медиков, Самый полезный орех.
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