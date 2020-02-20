Какие утренние привычки самые вредные?

Новости шоу бизнеса:По словам медиков, именно утренние привычки закладывают основу всего дня.

Медики перечислили три очень вредные привычки, с которых человек зачастую начинает свой день.

Одной из них стало употребление кофе сразу после пробуждения.

Организм человек вырабатывает гормон стресса кортизол с 8 до 9 часов утра. Прием кофе провоцирует еще больший рост его содержания, что приводит к негативным эффектам. Избыток кортизола усугубляет воспалительные процессы. Это, в свою очередь, дает старт развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также ожирению.

"Наука пришла к выводу, что лучшее время для питья кофе – с 10 утра до полудня и между 2 и 5 часами дня. Лучшей и здоровой утренней привычкой будет начинать день со стакана теплой воды, она ускорит обмен веществ, укрепит организм", – заверяют врачи.

Еще одна вредная привычка – проверять телефон сразу после пробуждения. Это повышает уровень стресса и провоцирует напряжение. Медики советуют оставлять телефон на ночь в другой комнате.

"Не проверяйте электронные письма и текстовые сообщения, пока не закончите с завтраком или другими утренними занятиями", – пишут эксперты.

Также вредно утром не делать зарядку. Нельзя заставлять мышцы и суставы быстро включиться в работу.

"Игнорировать растяжку вредно. Польза для здоровья от растяжения многочисленна – это улучшение осанки, усиление кровотока, уменьшение болей и т. д. Привычка растягиваться, встав утром с постели, очень полезна для улучшения самочувствия", – считают эксперты.