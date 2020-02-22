Продукты, которые способны уменьшить вздутие живота

1 Имбирь Чай из свежего корня имбиря — вещь отменная, но особенно эту пряность в заваренном виде смогут оценить люди, у которых есть проблемы с пищеварением. Это великолепный помощник в профилактике против метеоризма, тошноты и других проблем желудочно-кишечного тракта! Достаточно заварить чайную ложку свежего нарезанного (или натертого на терке) корня, и хорошее самочувствие вам гарантировано. Но должны предупредить, что имбирь достаточно аллергичен, поэтому злоупотреблять и “гонять” такие чаи по нескольку раз в день не стоит, иначе получите зуд, высыпания и красные пятна по всему телу.

2 Спаржа Это растение является натуральным мочегонным средством из-за содержащейся в нем аминокислоты под названием аспарагин. Благодаря такому диуретику вы чаще будете наведываться в туалет, снимая тем самым ощущения дискомфорта и газообразования . Не существует особых правил, сколько необходимо есть спаржи ежедневно, да они и не нужны — это растение совершенно не аллергенно. А его целебные свойства сохраняются в любом виде приготовления. Наше мнение — самый необычный вкус у спаржи, если приготовить ее на гриле.

3 Мята Старый помощник в борьбе с метеоризмом. Ее от газов в кишечнике применяли еще наши далекие предки. Секретом успеха мяты является ментол, вещество, которое помогает пищеварительной системе работать лучше. Ментол также хорош в подавлении аппетита (имейте в виду, если желание перекусить одолевает вас в ночное время). И еще — мятный чай помогает одним выстрелом убить двух зайцев, потому что, с одной стороны, работает против метеоризма, а с другой, подавляет тягу к сладкому.

4 Кориандр и петрушка Если у вас есть домашний сад или хотя бы балкон, грех не воспользоваться такой возможностью и не начать выращивать эти две травы — они являются отличным мочегонным средством, а также содержат полезные ферменты и фитонутриенты, которые служат в качестве естественной медицины против гастроэнтерологических проблем. А еще эти травы можно добавлять в блюда при готовке, потому что они имеют специфический вкус и вам не придется добавлять много соли.

5 Кефир Идеальное питание для вашего кишечника имеет еще один дополнительный (и весьма немалый) плюс — успокаивает готовые взорваться газы. Этот кисломолочный продукт содержит большое количество пробиотиков, которые и помогают пищеварению. И кстати, пробиотиков в нем, как правило, гораздо больше, чем в традиционном йогурте. Стакан кефира с утра и на ночь, и вы не будете беспокоиться о вздутии живота, и о запорах, кстати, тоже.

6 Огурцы Очень выгодный овощ! С точки зрения избавления от газов. Он на 95 процентов состоит из воды и давно признан диетологами одним из лучших и предпочтительных овощей для тех, кто следит за своим весом. За счет того, что огурец вымывает из организма излишки воды, он тем самым помогает пищеварению и гидратации, а следовательно, избавляет от дискомфорта в животе. Кроме того, это простой, но необычайной приятный и свежий на вкус овощ. Половина чашки натертого без кожуры огурца в день в качестве гарнира или как добавка к салату — и ваш живот вам скажет спасибо.

7 Арбузы Арбуз — одна из самых сочных ягод, на 92 процента состоящая из воды (по количеству воды она уступает только огурцу). Арбуз известен как натуральное мочегонное средство и хороший источник калия, который, как известно, очень важен для контроля уровня газов в кишечнике. Он приятен на вкус и чудесно освежает, особенно в летние месяцы. Вам нужны еще причины, чтобы начать есть эту ягоду хотя бы по одной чашке в день (ну, хотя бы летом)?

8 Бананы Еще один продукт, который может похвастаться большим содержанием калия, это банан. И вообще, этот фрукт регулирует гидратацию организма и содержание электролтов в организме как никакой другой продукт. И к тому же он такой вкусный! Не так давно ученые Гарвардского университета провели эксперимент, во время которого 34 здоровых женщины регулярно ели банан (или пили его сок) перед едой, в итоге у них было отмечено снижение проблем с метеоризмом в два раза.

9 Ананас Еще один плод, который является хорошим помощником в борьбе с газами благодаря содержанию в нем бромелайна. Он помогает организму расщеплять белки, которые, если их становится слишком много, начинают вызывать проблемы с желудком. Пейте сок ананаса или добавляйте его в свой любимый коктейль или смузи, и вздутие живота исчезнет, как утренний туман.