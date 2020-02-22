Продукты, которые способны уменьшить вздутие живота

Имбирь
Чай из свежего корня имбиря — вещь отменная, но особенно эту пряность в заваренном виде смогут оценить люди, у которых есть проблемы с пищеварением. Это великолепный помощник в профилактике против метеоризма, тошноты и других проблем желудочно-кишечного тракта! Достаточно заварить чайную ложку свежего нарезанного (или натертого на терке) корня, и хорошее самочувствие вам гарантировано. Но должны предупредить, что имбирь достаточно аллергичен, поэтому злоупотреблять и “гонять” такие чаи по нескольку раз в день не стоит, иначе получите зуд, высыпания и красные пятна по всему телу.
Спаржа
Это растение является натуральным мочегонным средством из-за содержащейся в нем аминокислоты под названием аспарагин. Благодаря такому диуретику вы чаще будете наведываться в туалет, снимая тем самым ощущения дискомфорта и газообразования . Не существует особых правил, сколько необходимо есть спаржи ежедневно, да они и не нужны — это растение совершенно не аллергенно. А его целебные свойства сохраняются в любом виде приготовления. Наше мнение — самый необычный вкус у спаржи, если приготовить ее на гриле.
Мята
Старый помощник в борьбе с метеоризмом. Ее от газов в кишечнике применяли еще наши далекие предки. Секретом успеха мяты является ментол, вещество, которое помогает пищеварительной системе работать лучше. Ментол также хорош в подавлении аппетита (имейте в виду, если желание перекусить одолевает вас в ночное время). И еще — мятный чай помогает одним выстрелом убить двух зайцев, потому что, с одной стороны, работает против метеоризма, а с другой, подавляет тягу к сладкому.
Кориандр и петрушка
Если у вас есть домашний сад или хотя бы балкон, грех не воспользоваться такой возможностью и не начать выращивать эти две травы — они являются отличным мочегонным средством, а также содержат полезные ферменты и фитонутриенты, которые служат в качестве естественной медицины против гастроэнтерологических проблем. А еще эти травы можно добавлять в блюда при готовке, потому что они имеют специфический вкус и вам не придется добавлять много соли.
Кефир
Идеальное питание для вашего кишечника имеет еще один дополнительный (и весьма немалый) плюс — успокаивает готовые взорваться газы. Этот кисломолочный продукт содержит большое количество пробиотиков, которые и помогают пищеварению. И кстати, пробиотиков в нем, как правило, гораздо больше, чем в традиционном йогурте. Стакан кефира с утра и на ночь, и вы не будете беспокоиться о вздутии живота, и о запорах, кстати, тоже.
Огурцы
Очень выгодный овощ! С точки зрения избавления от газов. Он на 95 процентов состоит из воды и давно признан диетологами одним из лучших и предпочтительных овощей для тех, кто следит за своим весом. За счет того, что огурец вымывает из организма излишки воды, он тем самым помогает пищеварению и гидратации, а следовательно, избавляет от дискомфорта в животе. Кроме того, это простой, но необычайной приятный и свежий на вкус овощ. Половина чашки натертого без кожуры огурца в день в качестве гарнира или как добавка к салату — и ваш живот вам скажет спасибо.
Арбузы
Арбуз — одна из самых сочных ягод, на 92 процента состоящая из воды (по количеству воды она уступает только огурцу). Арбуз известен как натуральное мочегонное средство и хороший источник калия, который, как известно, очень важен для контроля уровня газов в кишечнике. Он приятен на вкус и чудесно освежает, особенно в летние месяцы. Вам нужны еще причины, чтобы начать есть эту ягоду хотя бы по одной чашке в день (ну, хотя бы летом)?
Бананы
Еще один продукт, который может похвастаться большим содержанием калия, это банан. И вообще, этот фрукт регулирует гидратацию организма и содержание электролтов в организме как никакой другой продукт. И к тому же он такой вкусный! Не так давно ученые Гарвардского университета провели эксперимент, во время которого 34 здоровых женщины регулярно ели банан (или пили его сок) перед едой, в итоге у них было отмечено снижение проблем с метеоризмом в два раза.
Ананас
Еще один плод, который является хорошим помощником в борьбе с газами благодаря содержанию в нем бромелайна. Он помогает организму расщеплять белки, которые, если их становится слишком много, начинают вызывать проблемы с желудком. Пейте сок ананаса или добавляйте его в свой любимый коктейль или смузи, и вздутие живота исчезнет, как утренний туман.
Кокосовая вода
Один стакан кокосовой воды содержит 600 мг калия, банан «только» 422 мг, это раз. Мощные природные мочегонные свойства кокосового сока известны издавна, это два. А кроме того, его регулярное потребление увеличивает скорость метаболизма, в итоге улетучивается не только лишний вес, но и газы. Не случайно сок зелёного кокоса рассматривается как один из самых здоровых способов похудеть, поскольку этот натуральный напиток не содержит никакой химии.