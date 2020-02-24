Самый важный прием пищи: почему завтрак должен быть сытным

Новости шоу бизнеса:Новое исследование немецких ученых из университета Любека показало, что плотный завтрак помогает предотвратить ожирение и держать сахар в крови под контролем.

Чтобы переварить и усвоить пищу, а также распределить по организму питательные вещества, наше тело расходует энергию. Этот называется пищевой термогенез, он не всегда одинаков — энергозатраты могут отличаться в зависимости от времени приема пищи.

"Мы обнаружили, что еда, которую съели на завтрак, независимо от количества калорий, которые в ней содержатся, создает вдвое больший пищевой термогенез, чем та же самая пища, которую употребили на обед. Этот вывод важен для всех людей, так как подчеркивает ценность плотного завтрака", — сказала доктор Джулиана Рихтер, один из авторов исследования.

В ходе исследования специалисты изучили реакцию организма на прием пищи 16 мужчин. В первый раз они получили низкокалорийный завтрак и высококалорийный обед. Во второй — наоборот. Ученые обнаружили, что пищевой термогенез, вызванный употреблением пищи с одинаковой калорийностью, утром 2,5 раза выше, чем днем или вечером. Сахар в крови после плотного завтрака также поднимался значительно ниже. Кроме того, когда люди съедали на завтрак недостаточно, их аппетит в течение дня был сильно завышен, и особенно сильно возрастала тяга к сладкому.

"Мы рекомендуем пациентам с ожирением, а также здоровым людям есть побольше на завтрак, а не на ужин, чтобы снизить массу тела и предотвратить метаболические заболевания", — посоветовала доктор Рихтер.