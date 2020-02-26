Восстановление печени после алкоголя

Новости шоу бизнеса:Прежде всего хочется сразу отметить, что чистка печени - условное обозначение ряда процедур, направленных на поддержание клеток этого органа.

Китайские ученые выяснили, что восстановить работу печени после употребления алкогольных напитков можно с помощью лактобактерий.

Специалисты провели несколько экспериментов на лабораторных грызунах, которым в течении 8 недель давали алкоголь. Состояние их здоровья при этом сильно ухудшилось. Анализы показали, что в организме грызунов увеличился рост болезнетворных бактерий.

После этого, мышам на протяжении 2 недель давали продукты с высоким содержанием жиров, куда добавляли гранулы с лактобактериями.

Результаты исследования показали, что эти бактерии положительно влияют на микрофлору кишечника. С их помощью можно предотвратить проблемы с пищеварением, а также снизить симптомы воспалительного процесса в печени, тем самым избавив от алкогольных токсинов.