Неожиданная польза оливковых листьев

Оливковые листья могут оказать помощь при диабете. Не исключается, что они смогут обеспечить доступный источник для преодоления метаболического расстройства.
Широко распространено мнение о пользе оливкового масла в качестве части здорового питания. В них имеется много антиоксидантов и полезных жиров.
Как выяснилось, листья оливкового дерева также несут пользу для здоровья. Экстракт из них играет важную роль в вопросе лечения диабета II типа благодаря балансировке уровня сахара в крови.
Данную работу провели турецкие ученые. Они определили наличие в оливковых листьях антимикробных и противовоспалительных свойств. При этом антигипергликемические параметры оказались даже сильнее при заваривании по аналогии с чаем.
Исследователи считают, что полифенолы в оливковых листьях способны повысить уровень чувствительности к инсулину и повысить его активность.