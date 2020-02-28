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Как правильно выбрать мясо: советы специалистов

Как правильно выбрать мясо: советы специалистов
12:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мясо – основной источник белков для нашего организма, необходимых для его нормального развития и жизнедеятельности.

Эксперты рассказали о том, как быстро распознать свежее мясо.

Прежде всего они посоветовали слегка надавить пальцем на кусок мяса. Если ямка исчезнет быстро, значит, продукт свежий.

Кроме того, специалисты объяснили, как определить сочность мяса.

Для этого нужно промокнуть его бумажной салфеткой, — если она намокает медленно, блюдо получится сочным и вкусным. Если же быстро, мясо ужарится и будет сухим.

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Там также призвали россиян не беспокоиться, если при разрезании кусок мяса будет темным в центре и светлым по краям. Так происходит из-за того, что при упаковке продукта используют газовую среду, которая предотвращает размножение бактерий. Однако это нисколько не отражается на качестве и вкусе мяса.

Помимо этого специалисты отметили, что былые вкрапления в мясе птицы — это не гормоны, а всего лишь изменения мышечной ткани животного еще при жизни, которые проявляются таким образом. Они также абсолютно безопасны.

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Здоровье, Мясо, Советы медиков, Как правильно выбрать мясо.
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