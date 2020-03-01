Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется

1 Картофель из холодильника Эксперты говорят, что хранить этот продукт необходимо в прохладном и темном помещении. Такие условия препятствуют выработке соланина - токсического вещества. Если картофель держать постоянно в холодильнике, тогда крахмал, входящий в его состав, превратиться в сахар. А во время приготовления такая картошка образует акриламид - химическое вещество, которое увеличивает риск онкологического заболевания.

2 Неочищенный картофель Если вы покупаете картофель в супермаркете, тогда не употребляйте его с кожурой. При длительном хранении в кожуре этого продукта вырабатываются токсические вещества, опасные для организма человека. Кроме того, этот овощ часто обрабатывают пестицидами.

3 Картофель с неприятным запахом Проверить, насколько свежий продукт можно по запаху, и картофель не исключение. Если он издает сладковатый и затхлый запах - употреблять его не рекомендуется.