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Суббота, 29.02.2020
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Первая помощь при травмах головы

Первая помощь при травмах головы
08:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Серьезные травмы головы требуют срочной госпитализации

Еще до приезда скорой важно уметь оказать первую помощь пострадавшему.

Плотные ячейки соединительной ткани головы содержат кровеносные сосуды, и эта анатомическая их особенность приводит к обильным кровотечениям, которые долго не останавливаются самостоятельно. Это грозит не только тяжелыми кровопотерями, но и проникновением инфекций в кровеносную систему внутрь черепа.

В организме патогены сдерживаются гематоэнцефалическим барьером, который не пропускает их в мозг, а через открытую рану они могут пробраться внутрь и инфицировать оболочки мозга, что спровоцирует тяжелые осложнения, включая энцефалит или менингит.

До приезда скорой необходимо правильно оказать пострадавшему помочь. Прежде всего, важно поскорее закрыть рану. Хлоргексидином или йодом обработайте место вокруг раны и наложите стерильную марлевую повязку, либо плотно забинтуйте голову. Не дотрагивайтесь до поверхности повязки или бинта, которая будет непосредственно наложена на рану. Однако бывает, что кровь продолжает сочиться из-за повреждения какой-либо артерии. В этом случае необходимо наложить жгут.

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Помните, что его нельзя использовать дольше получаса в связи с угрозой развития некроза тканей, поэтому крайне необходимо, чтобы пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно удалять торчащие из головы инородные тела или вправлять фрагменты костей черепа. Этим должен заниматься только профессионал, а ваша "помощь" может привести к развитию обильных кровотечений и смерти больного от шока.

Как бы ужасно не выглядел торчащий из черепа осколок чего-либо, не дотрагивайтесь до него - ждите приезда врачей!

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Здоровье, Заболевания, Травмы, голова, Головная боль, травмы головы, Советы медиков.
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