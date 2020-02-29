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Икота может быть признаком опасного заболевания

Икота может быть признаком опасного заболевания
13:44 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Причина появления икоты в большинстве случаев остается неизвестной.

Британские исследователи заявили, что периодические приступы икоты могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания.

Специалисты говорят, что частая икота, сопровождающаяся усталостью, потерей веса, изжогой, указывает на рак желудка.

Медики точно не знают, почему такой опасный недуг может проявляться таким образом, но говорят, что такой тип рака начинается в клетках, покрывающих желудок. А из-за того, что его работа нарушается, он становится раздутым, появляются и такие дискомфортные симптомы.

Первая помощь при травмах головы

Британские онкологи советуют не игнорировать частую икоту, особенно, если у вас наблюдаются еще изменения аппетита и проблемы с глотанием. Регулярная икота так или иначе указывает на какую-то проблему и, если симптомы не проходят в течение недели, тогда стоит срочно обратиться к врачу на обследование.

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Здоровье, Икота, Советы медиков, Признаки икоты.
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