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ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти

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ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
22:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Следует быть внимательнее при использовании самых обычных средств — они могут быть опасными для здоровья и жизни человека.

  • 1

    Фреон

    Газ используется в холодильниках для производства холода. Вдыхание фреона приводит к наркотическому опьянению, а также повреждению печени, сердца, мозга. Газ способен заморозить лицо и органы дыхания, поэтому недалеко и до летального исхода.

  • 2

    Мускатный орех

    В кулинарии использование мускатного ореха не редкость. Главное в домашнем обиходе не переборщить — чрезмерное количество вещества приводит к отравлению, панике. Негативное действие объясняется наличием химического вещества миристицина, похожим по действию с экстази, амфитамином. Опасной для жизни дозой считается пять столовых ложек приправы.

  • 3

    Клей

    В составе клея есть органические соединения - ацетон, толуол, ксилол, опасные для организма. Они действуют как депрессанты, повреждая мозг, сердце, могут привести к смерти.

  • 4

    Сироп от кашля

    Лечение кашля невозможно без использования данного препарата. Чрезмерное количество вызывает галлюцинации, снижение давления, ухудшение дыхания, головокружение, судороги, паранойю и даже смерть.

  • 5

    Веселящий газ

    Газ использовался как психотропное оружие, а в обиходе он применяется, например, в бутылках со взбитыми сливками, которые под его действием выходят под давлением. Опасность веселящего газа — потеря слуха, сердечный приступ, повреждение главного «думательного» органа и смерть.

  • 6

    Жидкость для снятия лака

    Отравиться жидкостью для снятия лака шанс существует. Токсичное вещество содержит ацетон, снижающий координацию, влияющий на нервную систему. Отравление будет сопровождаться головокружением, рвотой, головной болью, судорогами, потерей сознания.

  • 7

    Антисептик для рук

    Мы советовали использовать антисептики для рук в качестве защиты от коронавируса. С веществом надо быть осторожнее — опасность заключается содержании этанола. Можно отравиться, что приведёт к судорогам, гипотермии, сердечным болям, головокружению, тошноте. От чрезмерного использования антисептиков с этанолом можно даже впасть в кому.

Как нужно питаться, чтобы быть всегда здоровым

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Здоровье, Продукты, Опасность, Опасные вещества, Советы медиков, Что может привести к смерти.
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