ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти

1 Фреон Газ используется в холодильниках для производства холода. Вдыхание фреона приводит к наркотическому опьянению, а также повреждению печени, сердца, мозга. Газ способен заморозить лицо и органы дыхания, поэтому недалеко и до летального исхода.

2 Мускатный орех В кулинарии использование мускатного ореха не редкость. Главное в домашнем обиходе не переборщить — чрезмерное количество вещества приводит к отравлению, панике. Негативное действие объясняется наличием химического вещества миристицина, похожим по действию с экстази, амфитамином. Опасной для жизни дозой считается пять столовых ложек приправы.

3 Клей В составе клея есть органические соединения - ацетон, толуол, ксилол, опасные для организма. Они действуют как депрессанты, повреждая мозг, сердце, могут привести к смерти.

4 Сироп от кашля Лечение кашля невозможно без использования данного препарата. Чрезмерное количество вызывает галлюцинации, снижение давления, ухудшение дыхания, головокружение, судороги, паранойю и даже смерть.

5 Веселящий газ Газ использовался как психотропное оружие, а в обиходе он применяется, например, в бутылках со взбитыми сливками, которые под его действием выходят под давлением. Опасность веселящего газа — потеря слуха, сердечный приступ, повреждение главного «думательного» органа и смерть.

6 Жидкость для снятия лака Отравиться жидкостью для снятия лака шанс существует. Токсичное вещество содержит ацетон, снижающий координацию, влияющий на нервную систему. Отравление будет сопровождаться головокружением, рвотой, головной болью, судорогами, потерей сознания.