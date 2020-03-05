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Позаботьтесь о питании: причина "кризиса фертильности" может скрываться в еде

Позаботьтесь о питании: причина "кризиса фертильности" может скрываться в еде
04:57 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Рост "кризиса фертильности" может быть связан с плохим питанием.

По всему миру среднее количество и качество сперматозоидов в течение многих лет постепенно снижается. Ученые выдвинули теоретические предположения о ряде возможных причин — от бытовой химии до микропластика. Другим возможным виновником может быть диета.

Опубликованное в пятницу в журнале JAMA Network Open перекрестное исследование поддерживает гипотезу о том, что диета мужчин, по-видимому, напрямую влияет как на количество сперматозоидов, так и на их качество.

Для такого исследования исследователи собрали большую группу молодых людей — а именно, 2935 молодых датских мужчин, проходивших физическое обследование для службы в армии.

Собранные между 2017 и 2019 годами данные включали в себя такие тесты как измерение роста участников, их индекс массы тела, а также взятие образцов крови и такие данные о качестве семени как его общий объем, количество сперматозоидов, их движение и форма. Исследователи также попросили участников рассказать о своих предпочтениях в еде за последние три месяца из предложенного им списка 136 различных продуктов питания.

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Эти продукты были разбиты на 4 отдельных привычки питания: богатая красным мясом, жареной пищей и сладкими напитками западная диета; затем "умеренная" диета, богатая фруктами, овощами, рыбой и курятиной; близкая к вегетарианской диета, состоящая в основном из овощей, яиц и молока, и наконец традиционная датская диета "открытого сэндвича".

Сравнивая привычки питания с данными о семени участников, исследователи обнаружили, что у мужчин, предпочитающих западную диету, сперматозоидов меньше всего — между 109 и 138 миллионами. У сторонников трех других видов "умеренной" диеты, семя было более здоровым, и сперматозоидов насчитывалось в среднем 146-183 миллиона.

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Чтобы полностью понять последствия диеты для фертильности мужчины, подобные исследования должны быть проведены среди населения разных стран.

Исследователи отмечают, что, хотя диета действительно связана с общим сексуальным здоровьем, она не является единственным фактором. Тем не менее, диета — это то, что легко изменить, так что нет причин не пересматривать свои кулинарные предпочтения, если вы желаете увеличить качество собственного семени.

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Еда, Правильное питание, Фертильность.
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