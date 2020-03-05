Полезный завтрак для кишечника

Новости шоу бизнеса:Сытный, аппетитный и вкусный завтрак – один из лучших способов полюбить утро.

Специалисты рассказали о видах завтрака, которые считаются наиболее полезными для хорошей работы кишечника. Пропускать утреннюю трапезу не рекомендуется.

Йогурт полезен тем, что имеет оптимальный баланс белка, углеводов и пробиотиков, однако нужно выбирать только натуральный продукт, без лишнего сахара и химических добавок. Хорошим решением также станут богатые пектином яблоки.

Известно, что овсянка очень полезна, но вся польза исчезнет, если выбирать «моментальные каши» — в них слишком много сахара и совсем мало полезных веществ, например, клетчатки.

Лучше всего есть по утрам разные каши, чередуя их – это поможет снабдить организм всеми необходимыми веществами. Блюдо можно сдобрить любой из перечисленных добавок: тёртым яблоком, орехами, семечками или ягодами, польз которых всем известна.

Семечки и орехи содержат полезные жирные кислоты, есть их рекомендовано с кашей или смузи.

Также на завтрак полезно есть бананы, они обеспечивают энергию на весь день и дают сытость. Однако диабетикам нужно помнить, что этот продукт повышает уровень сахара в крови.

Яйцо, нежирное отварное мясо и насытят, и обеспечат белками.

Медики отмечают, что завтрак обеспечивает запуск пищеварительной системы и метаболизма. Однако для пищеварительной системы вряд ли будет полезно утром жирное блюдо – например, яичница с беконом или сосиски, состав которых может вызывать сомнения.