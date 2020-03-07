Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

Новости шоу бизнеса:Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания.

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки вируса. Об этом сообщает Social Science Research Network.

По данным ученых, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы проявлялись не так явно.

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. В первую вошел 31 человек, зараженный с 16 по 22 января, во вторую - 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

У большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У инфицированных из второй группы эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее. Однако другие симптомы - кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди - у пациентов из обеих групп различались незначительно.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

При этом ученые отметили, что вирус может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

Напомним, по состоянию на 6 марта, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек. При этом большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).