Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Суд Гааги рассматривает дело МН17 (Видео)
Суд Гааги рассматривает дело МН17 (Видео)
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)
Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

Самая эффективная диета для лечения гипертонии

Самая эффективная диета для лечения гипертонии
13:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие гипертоники очень сильно недооценивают питание при высоком давлении.

Что следует избегать?

Слишком много соли приводит к повышению кровяного давления.

"При этом соления составляют лишь небольшую часть нашего ежедневного потребления поваренной соли", — говорит Антье Галь, диетолог и пресс-секретарь Немецкого общества питания. — Большая часть соли потребляется через обработанные продукты".

Продукты, которые следует уменьшить, а в лучшем случае избегать: полуфабрикаты, белая мука, продукты с большим количеством соли и сахара, твердые и насыщенные жиры, содержащиеся в чипсах, картофель фри, красное мясо и колбасы. Кроме того, алкоголь также повышает кровяное давление. Вот почему врачи советуют как минимум четыре безалкогольных дня в неделю. Лучше, конечно, не употреблять алкоголь вообще.

Из чего составлять меню гипертоникам?

Фрукты и овощи должны быть в меню каждый день. По словам эксперта, это не только снижает кровяное давление, но и добавляет в рацион больше калия, клетчатки, антиоксидантов. Необработанная пища поддерживает вас в течение длительного времени, и оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и уровень липидов.

Йод в организме: какие продукты нужно есть

Зеленые овощи и полезные жиры

Особенно рекомендуются листовые овощи (например, шпинат или брокколи), поскольку они содержат много нитратов, и идеально подходят для естественного снижения высокого кровяного давления.

Пейте больше чая — зеленого или травяного. Несоленые фисташки и другие орехи подходят в качестве закусок.

Кроме того, следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, такую как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и помогают снизить высокое кровяное давление.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Гипертония, Советы медиков, Диета при гипертонии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 Влетела в блиндаж: В ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка
05 Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение
ООС: боевики применили запрещенное вооружение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь