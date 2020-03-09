Самая эффективная диета для лечения гипертонии

Новости шоу бизнеса:Многие гипертоники очень сильно недооценивают питание при высоком давлении.

Что следует избегать?

Слишком много соли приводит к повышению кровяного давления.

"При этом соления составляют лишь небольшую часть нашего ежедневного потребления поваренной соли", — говорит Антье Галь, диетолог и пресс-секретарь Немецкого общества питания. — Большая часть соли потребляется через обработанные продукты".

Продукты, которые следует уменьшить, а в лучшем случае избегать: полуфабрикаты, белая мука, продукты с большим количеством соли и сахара, твердые и насыщенные жиры, содержащиеся в чипсах, картофель фри, красное мясо и колбасы. Кроме того, алкоголь также повышает кровяное давление. Вот почему врачи советуют как минимум четыре безалкогольных дня в неделю. Лучше, конечно, не употреблять алкоголь вообще.

Из чего составлять меню гипертоникам?

Фрукты и овощи должны быть в меню каждый день. По словам эксперта, это не только снижает кровяное давление, но и добавляет в рацион больше калия, клетчатки, антиоксидантов. Необработанная пища поддерживает вас в течение длительного времени, и оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови и уровень липидов.

Зеленые овощи и полезные жиры

Особенно рекомендуются листовые овощи (например, шпинат или брокколи), поскольку они содержат много нитратов, и идеально подходят для естественного снижения высокого кровяного давления.

Пейте больше чая — зеленого или травяного. Несоленые фисташки и другие орехи подходят в качестве закусок.

Кроме того, следует употреблять льняное масло, грецкие орехи и морскую рыбу, такую как лосось или скумбрия, поскольку содержащиеся в них жирные кислоты омега-3 защищают сосуды и помогают снизить высокое кровяное давление.