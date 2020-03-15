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Как избавиться от тревожности без лекарств

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Как избавиться от тревожности без лекарств
02:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современный ритм жизни приводит к "сбою" нервной системы, поэтому многие люди жалуются на тревожные расстройства, которые сильно затрудняют работу организма.

  • 1

    Пересмотрите рацион питания

    Постарайтесь максимально правильно сбалансировать свое меню, ограничив потребление сахара и соли. Основной акцент в питании сделайте на противовоспалительные продукты (орехи, фрукты, овощи, натуральные масла) - они помогут улучшить работу мозга и повысят настроение.

  • 2

    Физическая активность

    Эксперты говорят, что спорт эффективно помогает бороться с тревожностью. Лучше всего выбирать физические нагрузки, которые помогут вам нормализовать дыхание, например, йогу. Она расслабляет и очищает мозг от негативных мыслей и эмоций. Пешие прогулки, бег и танцы также хорошая профилактика против тревожных расстройств.

  • 3

    Хороший сон

    На работу мозга и нервной системы в целом негативно влияет недосып, поэтому вас может беспокоить повышенная тревожность или даже панические атаки. Помните, что взрослый человек в сутки должен спать не менее 8 часов, такой отдых помогает снизить уровень стресса и беспокойства.

  • 4

    Взгляните в лицо страху

    Если страх берет над вами верх и мешает нормально жить, тогда взгляните ему в лицо. Такой метод может оказаться самый эффективным. Вы поймете, что некоторые вещи не такие уж и страшные, и опасные, как вам казалось. Не позвольте страху диктовать свои правила.

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Здоровье, Стресс, Продукты питания, Тревожность, Полезные продукты, Советы медиков, Борьба с тривогами.
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