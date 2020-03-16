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Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя

Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя
08:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вам интересно, что будет, если перестать пить алкоголь хотя бы на короткое время? Как будет вести себя ваше тело?

Даже двухнедельный отказ от алкогольных напитков способен изменить вашу жизнь. 

У вас улучшится качество сна и память

Алкоголь влияет на нейронные связи — при регулярном употреблении страдают наш сон, нервы и память. Отказ от алкоголя приведет к повышенной концентрации внимания, вы начнете высыпаться и перестанете вставать среди ночи без повода.

Вы похудеете

Как бросить пить: признаки того, что пора остановится

И не только потому что алкоголь сам по себе калорийный. Все дело в том, что он повышает аппетит и притупляет внимание: вы не осознаете, что наелись, и едите больше, чем надо. А несколько коктейлей по калорийности такие же, как многий фаст-фуд.

У вас нормализуется работа кишечника

А с ним и качество кожи. Дело в том, что алкоголь негативно влияет на микрофлору кишечника.

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Здоровье, Алкоголь, Вред алкоголя, Советы медиков.
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