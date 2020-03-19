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Основные причины ухудшения зрения, которые можно устранить

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Основные причины ухудшения зрения, которые можно устранить
00:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На остроту зрения влияют много факторов — от наследственности до повседневных привычек.

  • 1

    Пренебрежение солнечными очками 

    Темные очки являются не только стильным аксессуаром, но и необходимым средством защиты от солнечного света. При этом носить их следует независимо от времени года, так как солнечная погода бывает и зимой. В очках воспринимать яркий свет легче и глаза меньше устают без постоянного напряжения. 

  • 2

    Курение 

    Вредная привычка напрямую влияет на ухудшение зрения. Риск глазных заболеваний среди курильщиков увеличивается в два раза по сравнению с теми, кто не прикасается к сигаретам. Никотин провоцирует развитие катаракты и дегенерацию желтого пятна — участка, отвечающего за остроту зрения. 

  • 3

    Плавание и душ 

    Линзы длительного ношения или каждодневные нужно снимать перед походом в душ или посещением бассейна, так как через них на слизистую попадают бактерии и мелкие частицы загрязнений. Поэтому следует выбирать линзы, которые подходят для купания, или вовремя снимать обычные.

  • 4

    Привычка тереть глаза 

    Данная привычка раздражает слизистую и повышает шансы занести в глаз инфекцию. Поэтому от нее нужно избавиться самостоятельно или с помощью врача. 

  • 5

    Неполноценное питание 

    Для зрения полезна морковь. В ней много витаминов А, Е и С, поддерживающих здоровье глаз. Однако важно питаться разнообразно, чтобы получать все полезные витамины, следить за качеством еды, ограничивать сахар и насыщенные жиры. Не меньшей ценностью для зрения обладают листовые овощи, яичные желтки, сливочное масло, жирная рыба и печень трески. 

  • 6

    Неправильное освещение 

    Освещение должно быть достаточным и равномерным, а глазам следует давать отдых, особенно если вы проводите за чтением несколько часов. Офтальмологи рекомендуют придерживаться правила 20-20-20: каждые 20 минут отрываться от монитора или книги, смотреть в сторону на расстояние примерно 20 шагов и задерживать взгляд на 20 секунд. Это упражнение поможет снять напряжение. 

  • 7

    Длительная работа перед экраном 

    Мерцающий свет экрана телевизора или монитора заставляет зрачки глаз многократно сужаться и расширяться, а это постоянная работа для глазных мышц. Само по себе чтение или видеоигры в темноте не приводят к ухудшению зрения, но от этого устают глаза и возникает головная боль.

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Здоровье, Зрение, Советы медиков, Ухудшения зрения.
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