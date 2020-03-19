Основные причины ухудшения зрения, которые можно устранить

1 Пренебрежение солнечными очками Темные очки являются не только стильным аксессуаром, но и необходимым средством защиты от солнечного света. При этом носить их следует независимо от времени года, так как солнечная погода бывает и зимой. В очках воспринимать яркий свет легче и глаза меньше устают без постоянного напряжения.

2 Курение Вредная привычка напрямую влияет на ухудшение зрения. Риск глазных заболеваний среди курильщиков увеличивается в два раза по сравнению с теми, кто не прикасается к сигаретам. Никотин провоцирует развитие катаракты и дегенерацию желтого пятна — участка, отвечающего за остроту зрения.

3 Плавание и душ Линзы длительного ношения или каждодневные нужно снимать перед походом в душ или посещением бассейна, так как через них на слизистую попадают бактерии и мелкие частицы загрязнений. Поэтому следует выбирать линзы, которые подходят для купания, или вовремя снимать обычные.

4 Привычка тереть глаза Данная привычка раздражает слизистую и повышает шансы занести в глаз инфекцию. Поэтому от нее нужно избавиться самостоятельно или с помощью врача.

5 Неполноценное питание Для зрения полезна морковь. В ней много витаминов А, Е и С, поддерживающих здоровье глаз. Однако важно питаться разнообразно, чтобы получать все полезные витамины, следить за качеством еды, ограничивать сахар и насыщенные жиры. Не меньшей ценностью для зрения обладают листовые овощи, яичные желтки, сливочное масло, жирная рыба и печень трески.

6 Неправильное освещение Освещение должно быть достаточным и равномерным, а глазам следует давать отдых, особенно если вы проводите за чтением несколько часов. Офтальмологи рекомендуют придерживаться правила 20-20-20: каждые 20 минут отрываться от монитора или книги, смотреть в сторону на расстояние примерно 20 шагов и задерживать взгляд на 20 секунд. Это упражнение поможет снять напряжение.