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Проблемы со сном очень опасны для женщин: результаты исследования

Проблемы со сном очень опасны для женщин: результаты исследования
21:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Регулярное недосыпание хуже сказывается на здоровье женщин, чем на здоровье мужчин.

Ученые из Университета Дюка (США) обнаружили, что беспокойный и короткий по времени сон вызывает среди женщин сердечно-сосудистые заболевания, психологические проблемы и предопределяет риск диабета второго типа.

Врачи провели эксперимент, в котором приняли участие 210 здоровых мужчин и женщин среднего возраста. Были приняты во внимание распорядок дня и самочувствие участников.

Образцы крови, взятые у участников научного эксперимента, были проверены на уровне биомаркеров, включая инсулин, глюкозу, белок свертывания крови фибриноген.

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В результате эксперимента выяснилось, что трудности с засыпанием более чем за полчаса, частое пробуждение на протяжении ночи и менее семи часов сна каждую ночь имели более серьезные последствия для организма женщин. Плохой сон активировал у женщин воспалительные процессы, повышал количество инсулина, нарушал сердечный ритм, а также развивал признаки депрессии и враждебности.

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Здоровье, Сон, Вред, Недосып.
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