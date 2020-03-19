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Апельсины существенно снижают риск ожирения

Апельсины существенно снижают риск ожирения
14:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для защиты от ожирения нам нужно чаще посещать отдел с овощами и фруктами в супермаркете.

Американские исследователи из Western University опубликовали результаты работы, которая показала, что содержащаяся в сладких апельсинах и танжеринах молекула нобилетин существенно сокращает вероятность ожирения. Это, в свою очередь, снижает риск болезней сердца и диабета.

Употребление апельсинов можно сравнить с приёмом мощных лекарств для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Для достижения этого эффекта человеку необходимо употреблять эквивалент 2,5 стаканов апельсинового сока в день. Такие выводы были получены в ходе экспериментов с участием лабораторных мышей.

Грызунов специально держали на диете с большим количеством жира и холестерина, но одновременно давали нобилетин.

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Оказалось, что эти грызуны заметно худели, а в их организме уменьшался показатель резистентности к инсулину и количество жиров в крови, по сравнению с группой, которая находилась на том же самом питании, но без молекулы из апельсинов. У грызунов со всеми негативными симптомы ожирения нобилетин обращал эти признаки вспять.

Более того, у мышей отмечалось уменьшение скоплений холестерина в артериях или атеросклероза. Впрочем, несмотря на довольно оптимистичные результаты исследования, его авторы пока не могут объяснить, каким образом данная молекула достигает впечатляющих результатов. И ответ на этот вопрос может быть получен в ходе других научных работ.

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Здоровье, Фрукты, Апельсин, Польза апельсина, Советы медиков.
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