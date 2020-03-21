Чтобы глазки были здоровы: какие витамины нужны для хорошего зрения

Новости шоу бизнеса:Наша зрительная система также страдает от недостатка ценных витаминов и полезных веществ.

Недавние исследования показали, что специальные добавки или рацион, богатый на витамины, может существенно снизить риск проблем со зрением.

Витамин А

Этот витамин очень важен для организма, в частности для здоровья глаз. Он входит в состав зрительного пигмента сетчатки глаза – родопсина. Благодаря ему мы можем видеть в темноте или при тусклом освещении. Дефицит этого элемента может привести к дальнозоркости и сухости глаз, когда возникает ощущения "песка в глазах".

Витамин С

Помимо того, что витамин С укрепляет иммунную систему, он еще и может предотвратить проблемы со зрением. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые нейтрализуют в организме свободные радикалы. Недостаток этого витамина может привести к поражению сетчатки глаз и нарушению центрального зрения.

Омега-3 жирные кислоты

Это ценные вещества, которые весьма полезны для здоровья глаз. Омега-3 помогают защитить зрительную систему от воспалений и проблем, связанных с дегенерацией желтого пятна.

Каротиноиды

Добавляйте в свой рацион побольше овощей оранжевого цвета, ведь в них содержится много кароитиноидов - активных веществ, которые относятся к лучшим друзьям глаз. Самыми мощными антиоксидантами из этой группы являются лютеин и зеаксантин - они помогают защитить зрение от окислительного стресса.