Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?

Ослабленная иммунная система считается фактором риска, когда речь идет об угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Но насколько в реальности опасен коронавирус, если у человека имеется простуда?
Как сообщается, ответ на данный вопрос дали немецкие медики из клиники Charite в Берлине, их доводы опубликовало издание Focus.
В то время как коронавирус распространяется и число его жертв бесконтрольно увеличивается по всему миру, растет и страх перед последствиями инфекции, особенно среди пожилых и людей с уже имеющимися заболеваниями (они считают наиболее уязвимой группой).
Согласно заключению Федерального центра санитарного просвещения (BZgA), следующие категории граждан в наибольшей степени подвержены возможному заболеванию COVID-19:
люди в возрасте от 50 до 60 лет,
курильщики,
люди с определенными заболеваниями, среди которых
патологии сердца (например, ишемическая болезнь сердца),
болезни легких (астма, хронический бронхит),
хронические заболевания печени,
сахарный диабет,
рак,
люди с ослабленной иммунной системой.
Но что подразумевает понятие "ослабленная иммунная система" – нужно ли для этого страдать от серьезных заболеваний или достаточно даже простуды, способной ослабить ее так, что она больше не сможет бороться с вирусом?
Опрошенные врачи из Charite констатируют: если человек в целом отличается достаточно хорошим здоровьем, то временная болезнь, такой как простуда, не сделает его восприимчивым к коронавирусу.
"Конечно, в случае гриппа или простуды иммунная защита организма ослабевает. Однако об иммуносупрессии говорить нельзя. У принципиально здоровых людей иммунная система остается полностью функциональной и поэтому должна быть в состоянии отразить атаку коронавируса даже при двойной нагрузке ", - заявили специалисты.
Первые симптомы коронавируса
Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.
А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.
Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!