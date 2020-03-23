Что делать, если чувствуешь себя одиноким?

Искать общение онлайн
Его никто не отнимал. С помощью сети чаще общайтесь с родственниками, знакомьтесь. Все знают, какими судьбоносными бывают знакомства в интернете. И даже если не получится найти лучшую подругу или мужчину мечты, время зря не потеряете.
Помогать людям
Сегодня можно со своей карточки кидать любые суммы на помощь нуждающимся. Чем больше людей примет участие в благотворительности, тем выше шанс спасти чью-то жизнь. А еще можете стать волонтером: новые знакомства обеспечены.
Много спать
Недостаток сна делает нас вялыми, безжизненными, депрессивными, не способными нормально мыслить в течение дня. Тут даже не до общения, одно желание – обнять подушку. Больше спите для здоровья и настроения.
Найти хобби
Хобби часто объединяет людей. Может, любите компьютерные игры, увлекаетесь классической литературой или решили изучать испанский язык. Вы всегда найдете единомышленников, с ними веселее заниматься любимым делом.
Завести собаку
Он будет вас любить всю свою жизнь. Обретете не только веселого компаньона для прогулок, но и лучшего друга. Приятно осознавать, что дома ждет хвостатый товарищ.
Задавать себе правильные вопросы
«Почему я одинок?» Выявите причину своего одиночества. Желательно обратиться к психологу и выяснить, зачем дистанцируетесь от людей. Может, вы развелись с мужем и чувствуете себя одинокой в пустой квартире. Или переехали в новую страну и даже не с кем поболтать вживую. А теперь подумайте, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Не ждите чего-то, действуйте сами.