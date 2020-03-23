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Что делать, если чувствуешь себя одиноким?

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Что делать, если чувствуешь себя одиноким?
22:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Одиночество давит, вгоняет в депрессию и пагубно влияет на здоровье.

  • 1

    Искать общение онлайн

    Его никто не отнимал. С помощью сети чаще общайтесь с родственниками, знакомьтесь. Все знают, какими судьбоносными бывают знакомства в интернете. И даже если не получится найти лучшую подругу или мужчину мечты, время зря не потеряете.

  • 2

    Помогать людям

    Сегодня можно со своей карточки кидать любые суммы на помощь нуждающимся. Чем больше людей примет участие в благотворительности, тем выше шанс спасти чью-то жизнь. А еще можете стать волонтером: новые знакомства обеспечены.

  • 3

    Много спать

    Недостаток сна делает нас вялыми, безжизненными, депрессивными, не способными нормально мыслить в течение дня. Тут даже не до общения, одно желание – обнять подушку. Больше спите для здоровья и настроения.

  • 4

    Найти хобби 

    Хобби часто объединяет людей. Может, любите компьютерные игры, увлекаетесь классической литературой или решили изучать испанский язык. Вы всегда найдете единомышленников, с ними веселее заниматься любимым делом.

  • 5

    Завести собаку

    Он будет вас любить всю свою жизнь. Обретете не только веселого компаньона для прогулок, но и лучшего друга. Приятно осознавать, что дома ждет хвостатый товарищ.

  • 6

    Задавать себе правильные вопросы

    «Почему я одинок?» Выявите причину своего одиночества. Желательно обратиться к психологу и выяснить, зачем дистанцируетесь от людей. Может, вы развелись с мужем и чувствуете себя одинокой в пустой квартире. Или переехали в новую страну и даже не с кем поболтать вживую. А теперь подумайте, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Не ждите чего-то, действуйте сами.

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Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Одиночество, Как побороть депрессию, Советы медиков, Что делать если ты одинок.
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