Что делать, если чувствуешь себя одиноким?

1 Искать общение онлайн Его никто не отнимал. С помощью сети чаще общайтесь с родственниками, знакомьтесь. Все знают, какими судьбоносными бывают знакомства в интернете. И даже если не получится найти лучшую подругу или мужчину мечты, время зря не потеряете.

2 Помогать людям Сегодня можно со своей карточки кидать любые суммы на помощь нуждающимся. Чем больше людей примет участие в благотворительности, тем выше шанс спасти чью-то жизнь. А еще можете стать волонтером: новые знакомства обеспечены.

3 Много спать Недостаток сна делает нас вялыми, безжизненными, депрессивными, не способными нормально мыслить в течение дня. Тут даже не до общения, одно желание – обнять подушку. Больше спите для здоровья и настроения.

4 Найти хобби Хобби часто объединяет людей. Может, любите компьютерные игры, увлекаетесь классической литературой или решили изучать испанский язык. Вы всегда найдете единомышленников, с ними веселее заниматься любимым делом.

5 Завести собаку Он будет вас любить всю свою жизнь. Обретете не только веселого компаньона для прогулок, но и лучшего друга. Приятно осознавать, что дома ждет хвостатый товарищ.