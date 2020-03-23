Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса
Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса
Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням
Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням
Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)
Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)
Как долго коронавирус живет на одежде?
Как долго коронавирус живет на одежде?

Как долго коронавирус живет на одежде?

Как долго коронавирус живет на одежде?
15:54 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Рекомендуют после стирки полностью высушивать вещи и не забывать о чистке стиральной машины.

Помимо дезинфекции поверхностей и мытья рук существует еще один важный аспект защиты от коронавирусной инфекции – стирка одежды и белья.

Как сообщается,к настоящему моменту ученые выяснили, что коронавирус способен жить на одежде в течение по меньшей мере нескольких часов или даже нескольких дней. Об этом пишет издание TODAY.

Эксперты поясняют, что коронавирус дольше живет на твердых и непористых поверхностях, таких как нержавеющая сталь, но он также способен выживать и на мягких поверхностях, например, на тканях одежды и одеял.

Пока еще не все известно о том, как коронавирус реагирует на разные типы тканей, и ученые признаются, что необходимы дополнительные исследования. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирная организации здравоохранения выпустили несколько полезных рекомендаций по поддержанию дома и одежды в стерильном состоянии.

Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?

Итак, чтобы избежать распространения коронавируса, Центр по контролю и профилактике рекомендует, как только вы приходите домой, переодеваться в домашнюю одежду, а уличную – класть в стирку. Если вы сами стираете грязное белье или одежду человека, уже зараженного коронавирусом, обязательно наденьте одноразовые перчатки, продезинфицируйте любые поверхности, с которыми соприкасалась его одежда, и тщательно вымойте руки с мылом, причем тщательно, не менее 20 секунд.

Нужно протирать ее внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующими салфетками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Одежда, Вирус, Инфекция, Коронавирус, Советы медиков, Как не заразится коронавирусом, Как долго коронавирус живет на одежде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
03 Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом
04 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
05 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь