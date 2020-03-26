Как повысить иммунинет: ТОП 4 полезных специй в период простуд

1 Имбирь Имбирь обладает антибактериальными свойствами и может подавлять вирусную активность в организме. Некоторые исследования показали, что его свежий корень обеспечивает наибольшую пользу для здоровья.

2 Чеснок Повышающие иммунитет свойства чеснока связаны с содержанием в нем аллицина. Ученые отмечают, что аллицин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь предотвратить болезни.

3 Куркума Специя с ярким насыщенным цветом богата куркумином, антиоксидантом, который известен своими противовоспалительными свойствами. Недавние исследования показали, что куркума может бороться с инфекционными вирусами, такими как грипп и гепатит С.