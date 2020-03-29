Почему бездельничать полезно?

Новости шоу бизнеса:Конечно, если человек застревает в состоянии вечной апатии надолго, это плохо.

Это может показаться странным, но безделье активизирует умственную деятельность благодаря "эффекту перезагрузки мышления".

Особенно это выражается в тех случаях, когда человек подвержен стрессу. Если он ничего не делает, то это позволяет снизить уровень стресса, абстрагироваться от его провокаторов и посмотреть на многие ситуации с других ракурсов.

"В современном мире люди привыкли к тому, что бесконечная занятость, стресс – это постоянно присутствующие вещи в жизни, норма. Но постоянные работа и груз дел, нуждающихся в исполнении, могут иметь плохие последствия для психического состояния человека и его здоровья в целом", - утверждает психолог Сэнди Манн.

По словам специалиста, в Нидерландах даже существует специальный термин "никсен", который означает процесс ничегонеделания. Примечательно, что каждый голландец находит в своей жизни место для "никсен" и расслабляется от повседневного напряжения.

"Ум ищет свою собственную стимуляцию. Когда человек позволяет себе витать в облаках, у него больше шансов прийти к креативности", - подчеркнула психолог.