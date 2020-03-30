ТОП 7 продуктов для жиросжигания

1 Жирная рыба Удивляться не надо — жиры полезны для организма и способствуют похудению, если потреблять правильные жиры. Жирные сорта рыбы — сёмга, форель, сельд, сардины, скумбрия, лосось — содержат омега-3 жирные кислоты, способствующие уменьшению воспалительных процессов, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, похудению. Данные компоненты снижают уровень гормона стресса, связанного с накоплением жира и замедленным метаболизмом. Также в рыбе много белка, способствующего построению мышц, рельефного тела. Рыбу стоит потреблять два раза в неделю, по 100 граммов.

2 Кофе Популярный вкусный напиток поднимает настроение, улучшает умственную и физическую деятельность. Учёные уверяют, кофе позволяет сжечь жир в теле. Компоненты напитка увеличивают скорость метаболизма на 3-13%. Важно пить до 400 миллиграммов кофеина в день, что не навредит организму и не станет причиной бессонницы, повышенной активности, раздражительности.

3 Яйца Зря худеющие избегают яиц, ведь это один из лучших продуктов-жиросжигателей. Благодаря яйцам предотвращаются болезни сердца, уменьшается чувство голода, в продукте много протеина, полезного для похудения, рельефного тела. Главное не переусердствовать — 2-3 яиц в неделю будет достаточно.

4 Кокосовое масло Кокосовое масло обычно используется в косметике, но полезно и для похудения. Как продукт-жиросжигатель оно действует следующим образом: ускоряет обмен веществ, улучшая вопрос похудения. Нужно ограничиваться в употреблении масла, в нём много жиров. До чайной ложки в день будет достаточно.

5 Греческий йогурт Белок, кальций, калий — основные компоненты продукта-жиросжигателя. Йогурт позволит сохранить здоровье кишечника, женское здоровье и поможет в похудении.

6 Киноа Зерновые культуры крайне важны для здоровья и похудения. Рельефное тело не построить без киноа. В крупе немало белка и волокна, способствующего жиросжиганию. Также в киноа есть железо, цинк, селен и витамин Е — компоненты необходимы для метаболизма.