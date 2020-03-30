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Понедельник, 30.03.2020
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ТОП 7 продуктов для жиросжигания
ТОП 7 продуктов для жиросжигания

ТОП 7 продуктов для жиросжигания

Смотрите фото (8)
ТОП 7 продуктов для жиросжигания
03:24 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Похудение возможно сделать гораздо быстрее и проще, включив в рацион больше продуктов, нацеленных на жиросжигание.

  • 1

    Жирная рыба

    Удивляться не надо — жиры полезны для организма и способствуют похудению, если потреблять правильные жиры. Жирные сорта рыбы — сёмга, форель, сельд, сардины, скумбрия, лосось — содержат омега-3 жирные кислоты, способствующие уменьшению воспалительных процессов, снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, похудению. Данные компоненты снижают уровень гормона стресса, связанного с накоплением жира и замедленным метаболизмом. Также в рыбе много белка, способствующего построению мышц, рельефного тела. Рыбу стоит потреблять два раза в неделю, по 100 граммов.

  • 2

    Кофе

    Популярный вкусный напиток поднимает настроение, улучшает умственную и физическую деятельность. Учёные уверяют, кофе позволяет сжечь жир в теле. Компоненты напитка увеличивают скорость метаболизма на 3-13%. Важно пить до 400 миллиграммов кофеина в день, что не навредит организму и не станет причиной бессонницы, повышенной активности, раздражительности.

  • 3

    Яйца

    Зря худеющие избегают яиц, ведь это один из лучших продуктов-жиросжигателей. Благодаря яйцам предотвращаются болезни сердца, уменьшается чувство голода, в продукте много протеина, полезного для похудения, рельефного тела. Главное не переусердствовать — 2-3 яиц в неделю будет достаточно.

  • 4

    Кокосовое масло

    Кокосовое масло обычно используется в косметике, но полезно и для похудения. Как продукт-жиросжигатель оно действует следующим образом: ускоряет обмен веществ, улучшая вопрос похудения. Нужно ограничиваться в употреблении масла, в нём много жиров. До чайной ложки в день будет достаточно.

  • 5

    Греческий йогурт

    Белок, кальций, калий — основные компоненты продукта-жиросжигателя. Йогурт позволит сохранить здоровье кишечника, женское здоровье и поможет в похудении.

  • 6

    Киноа

    Зерновые культуры крайне важны для здоровья и похудения. Рельефное тело не построить без киноа. В крупе немало белка и волокна, способствующего жиросжиганию. Также в киноа есть железо, цинк, селен и витамин Е — компоненты необходимы для метаболизма.

  • 7

    Острый перец

    Не зря многие антицеллюлитные средства делают на основе перца. Острое позволяет похудеть и привести себя в форму. Капсаицин снижает аппетит, ускоряя обмен веществ. Добавив рацион перец, добьётесь невероятных результатов.

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