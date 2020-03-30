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Эффективное средство от бессонницы: чем полезно киви

Эффективное средство от бессонницы: чем полезно киви
17:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики говорят, что секрет хорошего ночного сна лежат в киви.

Ученые утверждают, что употребление в пищу фруктов киви помогает побороть продолжительную бессонницу. Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина, которые расслабляют нервную систему и помогают крепко заснуть.

Употребление двух фруктов за час перед сном помогает людям быстро заснуть и крепче спать. Это может быть связано с высоким содержанием антиоксидантов и серотонина в плодах.

Одномесячное исследование 24 добровольцев с проблемами сна, проведенных Тайваньским медицинским университетом в Тайбэе, показало, что они люди спали на 13 процентов дольше, если они перед сном ели киви.

Пока, бессонница: простые способы, помогающие уснуть

Кроме того, количество времени, которое потребовалось на сон, уменьшилось на 35 процентов.

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Питание, Здоровье, Продукты, Бессонница, Киви.
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