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Советы диетолога: в чем заключается польза и вред супов

Советы диетолога: в чем заключается польза и вред супов
10:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пара порций "горячего" удовлетворяет суточную потребность организма в растительной пище.

Благодаря обильному количеству и разнообразию овощей в рецептах, супы - отличный источник витаминов. И хотя овощи проходят термическую обработку, к высоким температурам устойчивы витамины группы В, А, Е, D и РР, 70% свойств которых сохраняются.

Питательная жидкость куриного или овощного бульона легко утоляет голод, а потому это блюдо незаменимо для тех, кто следит за своей фигурой. При этом организм насыщается клетчаткой, которая помогает вывести шлаки и токсины. Такие супы быстро и легко усваиваются, организму не нужно прилагать много усилий, для того, чтобы их переварить, поэтому супы важно употреблять при простуде. Конечно, это не касается наваристого борща на нескольких видах мяса с салом.

Однако в этом вопросе есть свои подводные камни. Некоторые предприниматели, выращивая животное, кормят его антибиотиками или гормональными препаратами, которые при нагревании попадают в еду.

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Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью супом, лучше варить его на втором бульоне: после закипания воды с мясом, жидкость нужно полностью слить, снова залить чистой водой и приступать к приготовлению.

Важно чередовать супы с твердой пищей. Если в рационе будут присутствовать только жидкие блюда, при малых энергозатратах на их пережевывание и переваривание, десна ослабнут, что может привести к выпадению зубов, а органы ЖКТ начнут хуже выполнять свои функции.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Суп, Советы медиков, Первые блюда, Польза супов, Жидкое питание.
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