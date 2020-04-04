Продукты, у которых никогда не истекает срок годности

1 Полевая кухня Сгущенное молоко проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы. Но рассчитывать, что этот продукт будет храниться годами, не стоит. Срок годности сгущенного молока — 12 месяцев. Причем только то, что в жестянках, строго при температуре от 0°C до +10°С. На морозе или в жарком месте в продукте образуются кристаллы сахара. Рыбные консервы закупать на десять лет вперед не стоит. 24 месяца — максимальный срок годности. Печень трески и лосось не портятся дольше всего — до 2,5 лет, шпроты, сардины — два года. Идеальная температура хранения — от 0 до +5˚С. О том, что консервы испорчены, ясно говорят неприятный запах, дряблая консистенция рыбы, водянистость. Покупая впрок консервы, обратите внимание на упаковку: она не должна быть мятой и уж тем более ржавой. Тушенку в жестяных банках можно хранить до четырех лет, но лишь в том случае, если тара герметична. Убедиться в том, что емкость не пропускает воздух, несложно. Опустите банку в ведро с водой, слегка надавите на нее. Показались пузырьки воздуха — упаковка хранению не подлежит. Не должно быть на банке и следов ржавчины. От соприкосновения с воздухом металл будет окисляться, это приведет к порче мяса.

2 Бакалейная лавка Крупу, макароны, сахар и соль хранить несложно, но среди этих продуктов есть те, что портятся быстро. Пшено содержит много жира, который при контакте с кислородом окисляется. Поэтому уже через шесть месяцев крупа становится горькой и невкусной. Манная крупа тоже не долгожитель, срок ее годности — 10 месяцев. Не стоит держать про запас овсяные хлопья. Они хранятся не более четырех месяцев. Но есть бакалея, способная выдержать испытание временем. Гречка, шлифованный рис и перловая крупа хранятся до 18 месяцев. Чтобы увеличить срок до двух лет, прокалите продукты на сковороде или в духовке и закатайте в стеклянные банки. В емкости с рисом можно положить стручок жгучего перца, он предохранит крупу и от жучков, и от затхлости. В гречневые запасы с этой же целью можно добавить лавровый лист. Горох хранится до 24 месяцев. Лучшая тара — стеклянная банка. Положите в нее щепотку соли и лишь после этого засыпайте горох. Такая процедура защитит продукт от жучков. Макароны не портятся до четырех лет, но лишь в герметичной упаковке. Обратите внимание, в долгий ящик лучше закладывать изделия из твердых сортов пшеницы. Сахар в сухом темном месте не утратит свои свойства до восьми лет. Обратите внимание, что сахарный песок быстро впитывает запахи, а поэтому держать его надо подальше от продуктов, обладающих сильным ароматом. Соль не портится никогда, но чтобы она не превратилась в камень, надо защищать ее от влаги. Положите в упаковку несколько зерен риса, это оградит вечный продукт от сырости. Понять, что крупа испортилась, просто. Разотрите в ладонях горстку продукта. Если появился прогорклый запах, запас не выдержал испытания временем.

3 Мясной ряд Сырокопченая колбаса, приготовленная по ГОСТу, может дожидаться своего часа 120 суток при температуре от +12 до +15˚С. Правда, это не касается нарезки, хранить ее можно только в холодильнике, не нарушая упаковки. Мясо в морозилке можно держать шесть месяцев. Правда, есть некоторые тонкости. Перед тем как положить кусок в запас, помойте его и нарежьте на порции. Действовать надо именно в таком порядке. Дело в том, что когда мы делим на кусочки немытое мясо, мы всю грязь переносим на срез. Это приводит к заражению продукта микробами. Нельзя отправлять в холодильник мясо большим куском, ведь всякий раз, чтобы отрезать порцию, его придется полностью размораживать. А делать этого нельзя. Чтобы палка сырокопченой колбасы не стала со временем слишком жесткой, ее можно смазать растительным маслом.