Продукты, у которых никогда не истекает срок годности

Полевая кухня
Сгущенное молоко проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы. Но рассчитывать, что этот продукт будет храниться годами, не стоит. Срок годности сгущенного молока — 12 месяцев. Причем только то, что в жестянках, строго при температуре от 0°C до +10°С. На морозе или в жарком месте в продукте образуются кристаллы сахара.
Рыбные консервы закупать на десять лет вперед не стоит. 24 месяца — максимальный срок годности. Печень трески и лосось не портятся дольше всего — до 2,5 лет, шпроты, сардины — два года. Идеальная температура хранения — от 0 до +5˚С. О том, что консервы испорчены, ясно говорят неприятный запах, дряблая консистенция рыбы, водянистость. Покупая впрок консервы, обратите внимание на упаковку: она не должна быть мятой и уж тем более ржавой.
Тушенку в жестяных банках можно хранить до четырех лет, но лишь в том случае, если тара герметична. Убедиться в том, что емкость не пропускает воздух, несложно. Опустите банку в ведро с водой, слегка надавите на нее. Показались пузырьки воздуха — упаковка хранению не подлежит. Не должно быть на банке и следов ржавчины. От соприкосновения с воздухом металл будет окисляться, это приведет к порче мяса.
Бакалейная лавка
Крупу, макароны, сахар и соль хранить несложно, но среди этих продуктов есть те, что портятся быстро.
Пшено содержит много жира, который при контакте с кислородом окисляется. Поэтому уже через шесть месяцев крупа становится горькой и невкусной. Манная крупа тоже не долгожитель, срок ее годности — 10 месяцев. Не стоит держать про запас овсяные хлопья. Они хранятся не более четырех месяцев.
Но есть бакалея, способная выдержать испытание временем.
Гречка, шлифованный рис и перловая крупа хранятся до 18 месяцев. Чтобы увеличить срок до двух лет, прокалите продукты на сковороде или в духовке и закатайте в стеклянные банки. В емкости с рисом можно положить стручок жгучего перца, он предохранит крупу и от жучков, и от затхлости. В гречневые запасы с этой же целью можно добавить лавровый лист.
Горох хранится до 24 месяцев. Лучшая тара — стеклянная банка. Положите в нее щепотку соли и лишь после этого засыпайте горох. Такая процедура защитит продукт от жучков.
Макароны не портятся до четырех лет, но лишь в герметичной упаковке. Обратите внимание, в долгий ящик лучше закладывать изделия из твердых сортов пшеницы.
Сахар в сухом темном месте не утратит свои свойства до восьми лет. Обратите внимание, что сахарный песок быстро впитывает запахи, а поэтому держать его надо подальше от продуктов, обладающих сильным ароматом.
Соль не портится никогда, но чтобы она не превратилась в камень, надо защищать ее от влаги. Положите в упаковку несколько зерен риса, это оградит вечный продукт от сырости.
Понять, что крупа испортилась, просто. Разотрите в ладонях горстку продукта. Если появился прогорклый запах, запас не выдержал испытания временем.
Мясной ряд
Сырокопченая колбаса, приготовленная по ГОСТу, может дожидаться своего часа 120 суток при температуре от +12 до +15˚С. Правда, это не касается нарезки, хранить ее можно только в холодильнике, не нарушая упаковки.
Мясо в морозилке можно держать шесть месяцев. Правда, есть некоторые тонкости. Перед тем как положить кусок в запас, помойте его и нарежьте на порции. Действовать надо именно в таком порядке. Дело в том, что когда мы делим на кусочки немытое мясо, мы всю грязь переносим на срез. Это приводит к заражению продукта микробами. Нельзя отправлять в холодильник мясо большим куском, ведь всякий раз, чтобы отрезать порцию, его придется полностью размораживать. А делать этого нельзя.
Чтобы палка сырокопченой колбасы не стала со временем слишком жесткой, ее можно смазать растительным маслом.
Приятные мелочи
Чай и кофе хранятся от года до трех лет. Чтобы продлить срок годности кофе, покупайте его в зернах и держите в герметичной упаковке. Если купили молотый кофе, помните, что его можно хранить не более 18 месяцев, желательно пересыпать порошок в специальный пакет с клапаном.
Мед может стоять на полке несколько лет. Но его вкусовые качества с возрастом меняются. Что же касается полезных свойств, то они не вечны, витамины и микроэлементы в продукте, упакованном в стеклянную герметичную тару, сохраняются не более года, в негерметичной банке – до восьми месяцев. Кстати, мед не любит жару. При температуре хранения более +20˚С противомикробные свойства продукта исчезают.
Горький шоколад можно держать про запас не более 10 месяцев. Изюм и орехи, добавленные в плитку, сокращают срок годности до трех месяцев. Бессмысленно покупать впрок белый шоколад, он самый жирный, а потому уже через месяц портится. Не стоит складывать на полки шоколадные конфеты с начинкой. Уже через две недели их вкусовые качества меняются. Обратите внимание, что шоколад нельзя держать в холодильнике. В таких условиях на его поверхности появляется белый налет. Оптимальная температура хранения – от +16 до +20˚С.
Если плитка шоколада покрылась белым налетом, не спешите ее выбрасывать. Можно использовать сладость в качестве основы крема для торта.