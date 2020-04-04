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Продукты, у которых никогда не истекает срок годности

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Продукты, у которых никогда не истекает срок годности
04:20 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

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  • 1

    Полевая кухня

    Сгущенное молоко проходит специальную обработку, во время которой гибнут микроорганизмы. Но рассчитывать, что этот продукт будет храниться годами, не стоит. Срок годности сгущенного молока — 12 месяцев. Причем только то, что в жестянках, строго при температуре от 0°C до +10°С. На морозе или в жарком месте в продукте образуются кристаллы сахара.

    Рыбные консервы закупать на десять лет вперед не стоит. 24 месяца — максимальный срок годности. Печень трески и лосось не портятся дольше всего — до 2,5 лет, шпроты, сардины — два года. Идеальная температура хранения — от 0 до +5˚С. О том, что консервы испорчены, ясно говорят неприятный запах, дряблая консистенция рыбы, водянистость. Покупая впрок консервы, обратите внимание на упаковку: она не должна быть мятой и уж тем более ржавой.

    Тушенку в жестяных банках можно хранить до четырех лет, но лишь в том случае, если тара герметична. Убедиться в том, что емкость не пропускает воздух, несложно. Опустите банку в ведро с водой, слегка надавите на нее. Показались пузырьки воздуха — упаковка хранению не подлежит. Не должно быть на банке и следов ржавчины. От соприкосновения с воздухом металл будет окисляться, это приведет к порче мяса.

  • 2

    Бакалейная лавка

    Крупу, макароны, сахар и соль хранить несложно, но среди этих продуктов есть те, что портятся быстро.

    Пшено содержит много жира, который при контакте с кислородом окисляется. Поэтому уже через шесть месяцев крупа становится горькой и невкусной. Манная крупа тоже не долгожитель, срок ее годности — 10 месяцев. Не стоит держать про запас овсяные хлопья. Они хранятся не более четырех месяцев.

    Но есть бакалея, способная выдержать испытание временем.

    Гречка, шлифованный рис и перловая крупа хранятся до 18 месяцев. Чтобы увеличить срок до двух лет, прокалите продукты на сковороде или в духовке и закатайте в стеклянные банки. В емкости с рисом можно положить стручок жгучего перца, он предохранит крупу и от жучков, и от затхлости. В гречневые запасы с этой же целью можно добавить лавровый лист.

    Горох хранится до 24 месяцев. Лучшая тара — стеклянная банка. Положите в нее щепотку соли и лишь после этого засыпайте горох. Такая процедура защитит продукт от жучков.

    Макароны не портятся до четырех лет, но лишь в герметичной упаковке. Обратите внимание, в долгий ящик лучше закладывать изделия из твердых сортов пшеницы.

    Сахар в сухом темном месте не утратит свои свойства до восьми лет. Обратите внимание, что сахарный песок быстро впитывает запахи, а поэтому держать его надо подальше от продуктов, обладающих сильным ароматом.

    Соль не портится никогда, но чтобы она не превратилась в камень, надо защищать ее от влаги. Положите в упаковку несколько зерен риса, это оградит вечный продукт от сырости.

    Понять, что крупа испортилась, просто. Разотрите в ладонях горстку продукта. Если появился прогорклый запах, запас не выдержал испытания временем.

  • 3

    Мясной ряд

    Сырокопченая колбаса, приготовленная по ГОСТу, может дожидаться своего часа 120 суток при температуре от +12 до +15˚С. Правда, это не касается нарезки, хранить ее можно только в холодильнике, не нарушая упаковки.

    Мясо в морозилке можно держать шесть месяцев. Правда, есть некоторые тонкости. Перед тем как положить кусок в запас, помойте его и нарежьте на порции. Действовать надо именно в таком порядке. Дело в том, что когда мы делим на кусочки немытое мясо, мы всю грязь переносим на срез. Это приводит к заражению продукта микробами. Нельзя отправлять в холодильник мясо большим куском, ведь всякий раз, чтобы отрезать порцию, его придется полностью размораживать. А делать этого нельзя.

    Чтобы палка сырокопченой колбасы не стала со временем слишком жесткой, ее можно смазать растительным маслом.

  • 4

    Приятные мелочи

    Чай и кофе хранятся от года до трех лет. Чтобы продлить срок годности кофе, покупайте его в зернах и держите в герметичной упаковке. Если купили молотый кофе, помните, что его можно хранить не более 18 месяцев, желательно пересыпать порошок в специальный пакет с клапаном.

    Мед может стоять на полке несколько лет. Но его вкусовые качества с возрастом меняются. Что же касается полезных свойств, то они не вечны, витамины и микроэлементы в продукте, упакованном в стеклянную герметичную тару, сохраняются не более года, в негерметичной банке – до восьми месяцев. Кстати, мед не любит жару. При температуре хранения более +20˚С противомикробные свойства продукта исчезают.

    Горький шоколад можно держать про запас не более 10 месяцев. Изюм и орехи, добавленные в плитку, сокращают срок годности до трех месяцев. Бессмысленно покупать впрок белый шоколад, он самый жирный, а потому уже через месяц портится. Не стоит складывать на полки шоколадные конфеты с начинкой. Уже через две недели их вкусовые качества меняются. Обратите внимание, что шоколад нельзя держать в холодильнике. В таких условиях на его поверхности появляется белый налет. Оптимальная температура хранения – от +16 до +20˚С.

    Если плитка шоколада покрылась белым налетом, не спешите ее выбрасывать. Можно использовать сладость в качестве основы крема для торта.

Лишнего не надо! Диета в условиях самоизоляции

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Какие продукты можно хранить вечно.
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