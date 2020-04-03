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Работа на "удаленке": как избежать болей в спине и шее

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Работа на "удаленке": как избежать болей в спине и шее
14:28 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть у "удаленки" плюсы и минусы, связанные с изменением рабочей среды.

  • 1

    Удаленная работа, на которую перешли в связи с карантином сотрудники многих компаний, имеет множество плюсов. Нет необходимости стоять в автомобильных пробках, соблюдать дресс-код, зевать на совещаниях, бегать в "курилку" или к кофейному аппарату. Но и здесь есть свои негативные стороны.

    Одна из наиболее серьезных проблем - это отсутствие оборудованного места для продолжительной работы за компьютером. Это может стать причиной неприятных ощущений в спине и даже привести к болезни. Далеко не все могут себе позволить купить домой офисное кресло и рабочий стол, а вот устроить своей спине профилактику под силу каждому.

    Периодически изменяйте положение тела

    Продолжительное пребывание в одной позе может стать причиной не только дискомфорта в спине, но и болей в шее и плечах. Избежать этого очень просто - достаточно время от времени изменять положение тела. Чем чаще вы это делаете, тем меньше вероятность того, что у вас заклинит шея или поясница.

    Известный американский физиотерапевт Эрик Робертсон рекомендует проделывать это каждый час. При этом врач утверждает, что полумеры будут неэффективны и позу нужно менять кардинально. Например, посидев на диване, перейти за кухонный стол, а потом, если нет других вариантов, вообще поработать стоя.

  • 2

    Правильно располагайте ноутбук

    При работе за компьютером очень важно, чтобы центр экрана располагался немного ниже уровня глаз. Монитор компьютера, имеющий регулируемую подставку, настроить довольно просто, а вот ноутбук потребует творческого подхода.

    Если у вас нет специального столика, то можно изменить положение лэптопа, подложив под него несколько книг. Это позволит снять нагрузку с глаз и напряжение с мышц спины. Но если вы заняты не просмотром документов, а набором текста, то опустите ноутбук ниже, чтобы ваши руки во время работы с клавиатурой были согнуты под углом 90 градусов.

  • 3

    Не забывайте про перерывы

    Перерывы в работе - непременное условие высокой продуктивности и хорошего самочувствия. Поэтому про отдых забывать не стоит. Также нужно помнить, что быстрее всего помогает восстановиться морально и физически не лежание на диване, а смена деятельности.

    Поставьте браузерный таймер "Помидорка", который будет вам предлагать пятиминутный отдых каждые полчаса. Перерывы нужно использовать не для перекуров, а для физической разминки. Небольшой комплекс упражнений, выполняемый несколько раз в день, поможет избежать проблем с позвоночником и поддерживать тело в тонусе.

  • 4

    Используйте подушку

    Чтобы избавиться от болезненных ощущений в спине, бывает достаточно модернизировать свое рабочее место при помощи подручных средств. Подложите под пятую точку небольшую подушку или сложенное в несколько раз мягкое полотенце.

    Использовать эти предметы можно и как поддержку для спины. Для этого нужно разместить подушку или валик из полотенца между спинкой стула или дивана и вашей поясницей. Комфортная толщина такой поддержки индивидуальна и вам придется найти ее опытным путем.

    И помните, неприятности со спиной и шеей могут вас подстерегать не только при работе за компьютером, но и при слишком усердном использовании смартфона.

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Боль, Упражнения, Спорт, Спина, Шея.
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