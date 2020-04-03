Работа на "удаленке": как избежать болей в спине и шее

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Удаленная работа, на которую перешли в связи с карантином сотрудники многих компаний, имеет множество плюсов. Нет необходимости стоять в автомобильных пробках, соблюдать дресс-код, зевать на совещаниях, бегать в "курилку" или к кофейному аппарату. Но и здесь есть свои негативные стороны.

Одна из наиболее серьезных проблем - это отсутствие оборудованного места для продолжительной работы за компьютером. Это может стать причиной неприятных ощущений в спине и даже привести к болезни. Далеко не все могут себе позволить купить домой офисное кресло и рабочий стол, а вот устроить своей спине профилактику под силу каждому.

Периодически изменяйте положение тела

Продолжительное пребывание в одной позе может стать причиной не только дискомфорта в спине, но и болей в шее и плечах. Избежать этого очень просто - достаточно время от времени изменять положение тела. Чем чаще вы это делаете, тем меньше вероятность того, что у вас заклинит шея или поясница.

Известный американский физиотерапевт Эрик Робертсон рекомендует проделывать это каждый час. При этом врач утверждает, что полумеры будут неэффективны и позу нужно менять кардинально. Например, посидев на диване, перейти за кухонный стол, а потом, если нет других вариантов, вообще поработать стоя.