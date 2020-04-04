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Какой фрукт поможет укрепить иммунитет?

Какой фрукт поможет укрепить иммунитет?
15:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Ананас (Ananas comosus) — тропический фрукт, который прославлялся веками благодаря своему уникальному вкусу и удивительной пользе для здоровья. Одна порция ананаса повышает иммунитет, борется с воспалением и улучшает пищеварение. 

Согласно "Центру новых культур и растительных продуктов Университета Пердью", ананас является единственным членом семейства бромелиевых, дающим съедобные плоды. Интересно, что фрукт, богатый питательными веществами, классифицируется как "сложный фрукт", изготовленный из отдельных ягод, которые растут на кроне плодового дерева. Впервые он был привезен в Европу исследователями, отправившимися в Южную Америку. Фрукты были импортированы, выращены в теплицах и доступны только для европейской королевской семьи и знати.

Ананасы повышают иммунитет, борются с воспалением

"По мнению исследователей, синергетический эффект витаминов, минералов и ферментов (бромелайна и подобных), делает ананас отличным средство для укрепления иммунитета и борьбы с воспалением. Многочисленные исследования показали, что бромелайн обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить респираторные заболевания", — пишет издание Helth News.

Одна чашка кусочков ананаса содержит:

Калории: 82,5

Жир: 1,7

Белок: 1

Углеводы: 21,6

Клетчатка: 2,3

Витамин С: 131% от рекомендуемой суточной нормы

Марганец: 76%

Витамин B6: 9%

Медь: 9%

Тиамин: 9%

Фолат: 7%

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Калий: 5%

Магний: 5%

Ниацин: 4%

Пантотеновая кислота: 4%

Рибофлавин: 3%

Железо: 3%

Как бы ни были вкусны эти фрукты, люди должны есть их в меру. Одна из причин — часто встречающаяся аллергия. Выбирайте только спелые ананасы — незрелый плод токсичен для человека.

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Здоровье, Фрукты, Иммунитет, Ананас, Советы медиков, Как поднять иммунитет.
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