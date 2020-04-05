Бактерии вейперов: что творится у вас в ротовой полости?

Новости шоу бизнеса:Новое исследование показало, как вейпинг влияет на микробиом ротовой полости.

Любители вейпов подвержены более высокому риску инфицирования, чем курильщики сигарет и некурящие люди.

Электронные сигареты стали популярны, потому что якобы дают никотин без риска для легких. Тем не менее, к вейпу обратились не только бывшие курильщики, но и молодые люди, которые никогда раньше не курили.

Ученые уже говорили: в картриджах парогенераторов есть диэтиленгликоль, альдегиды и другие элементы, потенциально вызывающие рак. Новое исследование оценило влияние этих соединений на рот.

Ротовая полость - это целое сообщество микробов, как полезных, так и патогенных. Исследователи сравнили оральную микрофлору потребителей электронных сигарет, обычных курильщиков и некурящих.

В слюне вейперов обнаружилось более высокое количество бактерий Porphyromonas и Veillonella, связанных с болезнями десен. Выявились также повышенные уровни двух маркеров, характеризующих воспаление.

Ученые сделали вывод: гораздо больше клеток заражаются бактериями и воспаляются, если они подвергаются воздействию аэрозолей электронных сигарет.

Изменения в микробиоме полости рта провоцирует появление кариеса, неприятного запаха изо рта, диабета, болезней сердца и даже рака. Вейпинг напрямую не вызывает эти заболевания, но существенно меняет микрофлору ротовой полости, увеличивает риск развития оральных инфекций.

Напомним, всего несколько сеансов вейпинга стали причиной проблем с дыханием у подростка у США.