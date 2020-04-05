Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца

Новости шоу бизнеса:Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как белый хлеб, повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалисты из университета Тель-Авива в Израиле в ходе исследования выяснили, что употребление в пищу продуктов с большим количеством углеводов способствует растяжению плечевых артерий в течение нескольких часов из-за их высокого гликемического индекса.

Эластичность артерий в нашем теле является показателем сердечного здоровья, поясняют кардиологи. Внезапное расширение стенок артерий обладает рядом негативных последствий для сердца, в том числе развитием болезней или внезапной смертью.

Впервые в лабораторных условиях ученым удалось рассмотреть процессы, происходящие внутри артерий до, во время и после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. В эксперименте приняли участие 56 добровольцев. В течение четырёх недель одна группа ела кукурузные хлопья, смешанные с молоком, вторая - сахарную смесь, третья - хлебные отруби, а чётвертая группа была контрольной и не изменяла режим питания. Продукты, предоставленные всем трём группам, обладают высоким гликемическим индексом, богаты углеводами и приводят к сильному артериальному стрессу, выяснили клиницисты.

Высокий гликемический индекс быстро увеличивает уровень сахара в крови, и по этой причине, полагают специалисты, потребление таких продуктов чревато сердечным приступом или даже внезапной смертью. По их словам, чтобы защитить сердечное здоровье, необходимо в первую очередь исключить из питания белый хлеб, кукурузные хлопья, картофель фри и подслащенные содовые напитки. Взамен терапевты советуют чаще есть овсянку, бобовые, орехи, фрукты и овощи, которые имеют низкий гликемический индекс. Такая диета поможет не только сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, но и бороться с лишним весом, подчеркнули исследователи.