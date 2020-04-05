Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
Пожар в Чернобыльской зоне: в Киеве и области замерили радиационный фон
В ГСЧС отчитались о радиационном фоне в Киеве и области
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее
Пройдите тест и узнайте, что Вам готовит будущее

Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца

Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца
20:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как белый хлеб, повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалисты из университета Тель-Авива в Израиле в ходе исследования выяснили, что употребление в пищу продуктов с большим количеством углеводов способствует растяжению плечевых артерий в течение нескольких часов из-за их высокого гликемического индекса.

Эластичность артерий в нашем теле является показателем сердечного здоровья, поясняют кардиологи. Внезапное расширение стенок артерий обладает рядом негативных последствий для сердца, в том числе развитием болезней или внезапной смертью.

Впервые в лабораторных условиях ученым удалось рассмотреть процессы, происходящие внутри артерий до, во время и после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. В эксперименте приняли участие 56 добровольцев. В течение четырёх недель одна группа ела кукурузные хлопья, смешанные с молоком, вторая - сахарную смесь, третья - хлебные отруби, а чётвертая группа была контрольной и не изменяла режим питания. Продукты, предоставленные всем трём группам, обладают высоким гликемическим индексом, богаты углеводами и приводят к сильному артериальному стрессу, выяснили клиницисты.

"Витаминные бомбы": соки для повышения энергии

Высокий гликемический индекс быстро увеличивает уровень сахара в крови, и по этой причине, полагают специалисты, потребление таких продуктов чревато сердечным приступом или даже внезапной смертью. По их словам, чтобы защитить сердечное здоровье, необходимо в первую очередь исключить из питания белый хлеб, кукурузные хлопья, картофель фри и подслащенные содовые напитки. Взамен терапевты советуют чаще есть овсянку, бобовые, орехи, фрукты и овощи, которые имеют низкий гликемический индекс. Такая диета поможет не только сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, но и бороться с лишним весом, подчеркнули исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Хлеб, Углеводы, Хлопья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит легкие: простой, но эффективный напиток
02 В Украине с понедельника начнут работать новые ограничительные меры
03 ТОП продукты, которые лучше хранить в морозилке
04 Карантин в Украине: Юрист объяснил, что такое "общественное место"
05 "Карантин такого масштаба в Украине впервые": в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта: Кличко озвучил условие
В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта
&quot;Карантин такого масштаба в Украине впервые&quot;: в МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
В МВД объяснили, почему людей обязали носить с собой паспорт
Book Pitch: &quot;Книжный арсенал&quot; продлил прием заявок
Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь