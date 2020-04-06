Как сохранить здоровье щитовидной железы в период самоизоляции

Новости шоу бизнеса:Заболевания щитовидной железы представляют угрозу для здоровья, однако существуют различные способы лечения.

Щитовидная железа - один из важнейших органов. Она отвечает за выработку гормонов, влияющих на все функции и процессы организма.

Медики советую очень бережно относиться к этой железе, чтобы не нарушить её работу, иначе это приведет к серьёзным проблемам. Период домашней самоизоляции можно использовать для того, чтобы помочь щитовидной железе прийти в тонус.

Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых поспособствует улучшению работы щитовидной железы.

"Полезными продуктами для щитовидной железы окажутся те, которые обогащены йодом, антиоксидантами", - отмечают эксперты.

Самым доступным продуктом остается морская капуста. Её советуют есть примерно один раз в неделю. Также высокое содержание йода было отмечено в вареных яйцах.

Кисломолочные продукты помогают щитовидной железе лучше регулировать выработку гормонов. Мясо диетологи рекомендуют употреблять из-за цинка. Это один из важнейших минералов для работы щитовидной железы.