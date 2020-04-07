ТОП мифов о похудении, которые мешают быть стройной

1 Во время похудения нужно считать калории Многие девушки убеждены, что подсчет калорий приведет к стройной фигуре. По сути точный подсчет калорий сделать самостоятельно невозможно. Также вы должны понимать, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания и дольше усваиваются.

2 Нужно отказаться от жиров Самый распространенный миф о похудении. Многие девушки убеждены, что жиры препятствуют похудению. Напротив, нашему организму эти вещества жизненно необходимы. Стоит избегать продукты, в которых есть трансжиры и насыщенные жиры. А вот авокадо, растительное масло, красная рыба, орехи и семена, наоборот помогают организму усваивать накопленный жир.

3 Во время похудения нужно употреблять обезжиренные продукты Если в продукте отсутствуют жиры, это не означает, что его нужно сгребать с полок.Чаще всего жир или другие ингредиенты заменяют сахаром, а сахар - искусственными подсластителями и ароматизаторами, солью, глутаматом натрия и другими вредными добавками. В итоге вы получаете дополнительную порцию не только калорий, но и химикатов.

4 Во время похудения нужно отказаться от глютена Сейчас все массово начали отказываться от глютена, так как он понижает уровень усвоения углеводов, жиров, витаминов и минералов. Но перед тем как отказываться от глютена, тебе нужно узнать, есть ли у тебя целиакии или непереносимости глютена. Если да, тогда вам нужно отказаться от продуктов, которые содержат глютен. В других же случаях его даже нужно употреблять, только в ограниченном количестве.