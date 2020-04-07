Скачать
Вторник, 07.04.2020
Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
16 тысяч поправок в "банковский" законопроект: Разумков дал комментарий
Правки в "банковском" законе: Разумков дал комментарий
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии
Мисс Англия 2019 "сняла корону"

ТОП мифов о похудении, которые мешают быть стройной

Смотрите фото (6)
ТОП мифов о похудении, которые мешают быть стройной
22:45 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Когда наш привычный вес выходит за рамки допустимого, мы, девушки, начинаем бить тревогу и пробовать разные методы, чтобы похудеть.

  • 1

    Во время похудения нужно считать калории

    Многие девушки убеждены, что подсчет калорий приведет к стройной фигуре. По сути точный подсчет калорий сделать самостоятельно невозможно. Также вы должны понимать, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания и дольше усваиваются.

  • 2

    Нужно отказаться от жиров

    Самый распространенный миф о похудении. Многие девушки убеждены, что жиры препятствуют похудению. Напротив, нашему организму эти вещества жизненно необходимы. Стоит избегать продукты, в которых есть трансжиры и насыщенные жиры. А вот авокадо, растительное масло, красная рыба, орехи и семена, наоборот помогают организму усваивать накопленный жир.

  • 3

    Во время похудения нужно употреблять обезжиренные продукты

    Если в продукте отсутствуют жиры, это не означает, что его нужно сгребать с полок.Чаще всего жир или другие ингредиенты заменяют сахаром, а сахар - искусственными подсластителями и ароматизаторами, солью, глутаматом натрия и другими вредными добавками. В итоге вы получаете дополнительную порцию не только калорий, но и химикатов.

  • 4

    Во время похудения нужно отказаться от глютена

    Сейчас все массово начали отказываться от глютена, так как он понижает уровень усвоения углеводов, жиров, витаминов и минералов. Но перед тем как отказываться от глютена, тебе нужно узнать, есть ли у тебя целиакии или непереносимости глютена. Если да, тогда вам нужно отказаться от продуктов, которые содержат глютен. В других же случаях его даже нужно употреблять, только в ограниченном количестве.

  • 5

    Спорт поможет тебе похудеть

    Только если спорт в комбинации с правильным питанием. Если вы занимаетесь спортом, а за углом трескаешь булочки, то никакого снижения веса вам не видать. Определенно, тренировки приносят организму большую пользу, но они не гарантируют потерю веса. Поэтому, хочешь похудеть, тогда занимайся спортом и правильно питайся.

Дефицит витаминов: необычные признаки недостатка

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
02 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
04 Полнолуние 8 апреля: что категорически нельзя делать в этот день
05 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Присоединились более 70 стран: ВОЗ заявила об ускорении разработки вакцины
ВОЗ заявила об ускорении разработки вакцины
ВСУ получат 37 новых боевых машин для пехоты (Фото)
ВСУ получат 37 новых боевых машин для пехоты (Фото)
Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь