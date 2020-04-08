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Как правильно пить воду: советы экспертов

Как правильно пить воду: советы экспертов
14:44 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует несколько важных правил, которые помогут сохранить и укрепить здоровье с помощью воды.

Большинство людей знакомо с утверждением о том, что в день необходимо выписать около двух литров воды. На этом их познания в области употребления воды заканчиваются.

О них рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова. По её словам, воду пить полезно здоровым людям, не имеющим проблем хронических заболеваний сердца или почек. Медик рассказала, как определить суточную норму потребления воды.

"Есть медицинская формула, которая гласит, что высчитать оптимальное количество воды можно, умножив вес человека на 30 миллилитров. Таким образом, если взять вес среднего мужчины в 75-80 килограммов, то получится, что ему необходимо выпивать от 2 до 2,5 литров", — пояснила диетолог.

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Примечательно, что учитываться должна не только вода, но и вся выпитая за день жидкость: чаи, соки, супы и другие. Людям с хроническими заболеваниями необходимо консультироваться с врачом относительно объема потребления воды.

"Потребление чрезмерного количества жидкости может приводить к обострениям заболеваний, и в случае возникшего недомогания нужно сразу же обращаться к специалистам", — подчеркнула Перевалова.

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Вода, Здоровье, Польза воды, Пить воду, Советы медиков, Как правильно пить воду.
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