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Весенние мучения: памятка для аллергика

Весенние мучения: памятка для аллергика
17:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Обязательные действия для людей, страдающих от аллергии.

Чтобы приступ аллергии не застал врасплох, нужно уже сейчас принять меры для профилактики.

Прежде всего, нужно обратиться к лечащему врачу для назначения курса лечения, а также всех необходимых вам препаратов. Обязательно имейте запас лекарств на всякий случай и всегда держите их под рукой. Нужно запастись и средствами защиты, которые сейчас массово скупают из аптек из-за коронавируса.

Лучше всего купить специальную маску для аллергиков. Такие респираторы, по сравнению с обычными масками, стоят дорого, но их можно использовать в течение нескольких сезонов.

Кроме того, маски для аллергиков специально приспособлены для решения проблем с поллинозом. Конечно, вам потребуется и запас средств гигиены.

Как не перепутать аллергию с вирусной инфекцией

Каждый аллергик знает самый опасный для себя период. Но специалисты предупреждают – из-за изменения погоды период цветения тоже может сместиться на более ранний срок. Поэтому не забывайте пользоваться онлайн-сервисами, где можно оперативно отслеживать цветение всех растений и уровень пыльцы в конкретном районе.

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Здоровье, Советы, Аллергия, Памятка.
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