Скачать
Вторник, 07.04.2020
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
Итоги дня 6 апреля: ужесточение карантина и финансовая поддержка малого бизнеса
"Кризис, который мы должны преодолеть": Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Ляшко рассказал, когда ждать пика эпидемии в Украине
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Владимир Кличко назвал переломный момент в своей карьере
Благовещение Пресвятой Богородицы: приметы и обряды 7 апреля
Благовещение: приметы и обряды 7 апреля

Как не перепутать аллергию с вирусной инфекцией

Смотрите фото (4)
Как не перепутать аллергию с вирусной инфекцией
08:30 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В период пандемии коронавируса особенно важно вовремя распознать о каком недуге предупреждает тело.

Не редко аллергические реакции могут успешно маскировать вирусное заболевание. 

Как это сделать рассказала врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова.

Насморк

Аллергических ринит, в отличии от вирусного, сопровождается водянистыми и прозрачными выделениями, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз. А вот односторонняя заложенность носа, с густыми зелено-желтыми выделениями и болью лица являются признаками простуды.

Коньюктивит

При бактериальной инфекции чаще поражаются оба глаза, а воспаление сопровождается слизистыми выделениями. Вирусная форма чаще выражается в воспалении одного глаза и его слезливостью.

Необычные симптомы коронавируса COVID-19

Кашель

В 90% случаев кашель — симптом инфекционного заболевания и сопровождается слабостью всего обрганизма и повышением температуры. Аллергический же кашель имеет свойство усиливаться при контакте с раздражителем, он возникает внезапно и резко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Аллергия, Коронавирус, Советы медиков, Пандемия коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
03 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
04 Зеленский: Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего
05 Зеленский пообщался с Помпео: детали разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
Смог в Киеве: Укргидрометцентр отчитался о ситуации
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
&quot;Неделю начали лихо&quot;: НБУ выкупил $186 миллионов на валютном рынке
Нацбанк пополнил валютные резервы на $186 миллионов
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Благовещение Пресвятой Богородицы: история и как отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь