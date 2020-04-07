Как не перепутать аллергию с вирусной инфекцией

Не редко аллергические реакции могут успешно маскировать вирусное заболевание.
Как это сделать рассказала врач-терапевт высшей категории Елизавета Климова.
Насморк
Аллергических ринит, в отличии от вирусного, сопровождается водянистыми и прозрачными выделениями, частым чиханием, зудом, покраснением и слезоточивостью глаз. А вот односторонняя заложенность носа, с густыми зелено-желтыми выделениями и болью лица являются признаками простуды.
Коньюктивит
При бактериальной инфекции чаще поражаются оба глаза, а воспаление сопровождается слизистыми выделениями. Вирусная форма чаще выражается в воспалении одного глаза и его слезливостью.
Кашель
В 90% случаев кашель — симптом инфекционного заболевания и сопровождается слабостью всего обрганизма и повышением температуры. Аллергический же кашель имеет свойство усиливаться при контакте с раздражителем, он возникает внезапно и резко.