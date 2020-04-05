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Почему маски не нужно носить постоянно: мнение врача-гигиениста

Почему маски не нужно носить постоянно: мнение врача-гигиениста
13:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Здоровым людям не нужно носить медицинские маски на улице.

Медицинские маски необходимо использовать только в помещениях и других закрытых пространствах. Такое мнение высказал врач-лаборант-гигиенист Центра Общественного здоровья МОЗ Украины Даниил Бриндак. По его словам, медицинская маска остается малоэффективным способом защиты без наличия специальных очков, поскольку слизистая глаз остается открытой для инфекций.

Бриндак объяснил, что медицинские маски созданы для препятствования распространению биологической жидкости больного. Эти средства защиты должны носить люди, заболевшие коронавирусом, или с подозрением на недуг, а также врачи, которые с ними контактируют.

"Поэтому медицинские маски надо надевать медикам только при близком контакте с пациентом. Например, во время забора лабораторных образцов, при осмотре пациента. То есть, тогда, когда медицинский работник приближается ближе чем на один метр к больному, ведь во время разговора или кашля он может выделять капельки, содержащей вирус", - утверждает гигиенист.

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"Купят медицинскую маску и носят в сумочке. Но если при этом не сделать гигиену рук, то грязными руками можно инфицировать маску, а потом микробы занесутся на слизистую. Или например, были в близком контакте с больным человеком, он выделяет микроорганизмы, которые могут оставаться некоторое время на наружной поверхности маски. После снятии маски, не сделав гигиену рук, микроорганизмы могут попасть на слизистую", -  напомнил Бриндак.

Сколько коронавирус живет на поверхностях?

Напомним, в Минздраве объяснили украинцам, необходимость "масочного режима". В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания.

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Все по теме:

Здоровье, Маска, Маски, Коронавирус, Медицинские маски, Даниил Бриндак.
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