Кунжут: польза и вред для организма человека

Новости шоу бизнеса:Они являются отличным источником клетчатки, а их регулярное потребление снижает холестерин.

Семена кунжута не всегда являются "звездой" блюда, но этот крошечный суперпродукт предлагает много пользы для здоровья.

Помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов

Данные исследований, опубликованных в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition и в British Journal of Nutrition, показали, что потребление семян кунжута регулярно помогает снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов, двух факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат два типа растительных соединений, лигнаны и фитостеролы, связанные с эффектом снижения холестерина.

Богаты клетчаткой

Три столовые ложки (30 г) неочищенных семян кунжута содержат 3,5 г клетчатки, необходимой для правильного пищеварения. Клетчатка помогает снизить риск возникновения некоторых видов рака, болезней сердца, ожирения и диабета 2 типа.

Содержат растительный белок

Это отличная новость для веганов: три столовые ложки семян кунжута предлагают 5 г белка. Максимизируйте доступность белка, употребляя в пищу жареный кунжут. Обжаривание уменьшают оксалаты и фитаты, два соединения, препятствующие пищеварению и правильному усвоению белка.

Способствуют здоровью костей

Семена кунжута содержат питательные вещества, которые улучшают здоровье костей. Обратите внимание, что кальций в основном содержится в оболочках семян.

Три столовые ложки неочищенного кунжута предлагают 22% дневной нормы кальция, 25% магния, 32% марганца и 21% цинка.