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Кунжут: польза и вред для организма человека

Кунжут: польза и вред для организма человека
12:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Они являются отличным источником клетчатки, а их регулярное потребление снижает холестерин.

Семена кунжута не всегда являются "звездой" блюда, но этот крошечный суперпродукт предлагает много пользы для здоровья. 

Помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов

Данные исследований, опубликованных в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition и в British Journal of Nutrition, показали, что потребление семян кунжута регулярно помогает снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов, двух факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат два типа растительных соединений, лигнаны и фитостеролы, связанные с эффектом снижения холестерина.

Богаты клетчаткой

Три столовые ложки (30 г) неочищенных семян кунжута содержат 3,5 г клетчатки, необходимой для правильного пищеварения. Клетчатка помогает снизить риск возникновения некоторых видов рака, болезней сердца, ожирения и диабета 2 типа.

Содержат растительный белок

Это отличная новость для веганов: три столовые ложки семян кунжута предлагают 5 г белка. Максимизируйте доступность белка, употребляя в пищу жареный кунжут. Обжаривание уменьшают оксалаты и фитаты, два соединения, препятствующие пищеварению и правильному усвоению белка.

Продукт, который снижает риски заражения вирусами

Способствуют здоровью костей

Семена кунжута содержат питательные вещества, которые улучшают здоровье костей. Обратите внимание, что кальций в основном содержится в оболочках семян.

Три столовые ложки неочищенного кунжута предлагают 22% дневной нормы кальция, 25% магния, 32% марганца и 21% цинка.

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Здоровье, Кунжут, Советы медиков, Польза кунжута.
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