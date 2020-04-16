Кунжут: польза и вред для организма человека

Семена кунжута не всегда являются "звездой" блюда, но этот крошечный суперпродукт предлагает много пользы для здоровья.
Помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов
Данные исследований, опубликованных в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition и в British Journal of Nutrition, показали, что потребление семян кунжута регулярно помогает снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов, двух факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они содержат два типа растительных соединений, лигнаны и фитостеролы, связанные с эффектом снижения холестерина.
Богаты клетчаткой
Три столовые ложки (30 г) неочищенных семян кунжута содержат 3,5 г клетчатки, необходимой для правильного пищеварения. Клетчатка помогает снизить риск возникновения некоторых видов рака, болезней сердца, ожирения и диабета 2 типа.
Содержат растительный белок
Это отличная новость для веганов: три столовые ложки семян кунжута предлагают 5 г белка. Максимизируйте доступность белка, употребляя в пищу жареный кунжут. Обжаривание уменьшают оксалаты и фитаты, два соединения, препятствующие пищеварению и правильному усвоению белка.
Способствуют здоровью костей
Семена кунжута содержат питательные вещества, которые улучшают здоровье костей. Обратите внимание, что кальций в основном содержится в оболочках семян.
Три столовые ложки неочищенного кунжута предлагают 22% дневной нормы кальция, 25% магния, 32% марганца и 21% цинка.